Χρυσή Αυγή: Κρίσιμη η συνεδρίαση της Δευτέρας για τα ελαφρυντικά - Ποιοι είναι πιθανό να μπουν φυλακή

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης διεξάγεται σήμερα, Πέμπτη (05/03) η διαδικασία στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, την επόμενη ημέρα από την απόφαση που επικυρώνει την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι μετά το τέλος των σημερινών αγορεύσεων, το δικαστήριο θα διακόψει τη συνεδρίαση, μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα υποβληθεί η πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, για τα ελαφρυντικά.

Η κρίσιμη εισήγηση της Δευτέρας

Η εισαγγελική πρόταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς θα αποτελέσει «κλειδί» για την τελική απόφαση των δικαστών.

Η αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών (όπως ο πρότερος σύννομος βίος, η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη ή η μη εύλογη διάρκεια της δίκης) είναι το στοιχείο που θα καθορίσει αν οι ποινές θα μειωθούν ή αν θα παραμείνουν στο ανώτατο όριό τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση του Γιώργου Ρουπακιά, καθώς τυχόν αναγνώριση ελαφρυντικού θα μπορούσε να «βγάλει από το τραπέζι τα ισόβια για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Παράλληλα, η έφεση του εισαγγελέα Στέλιου Κωσταρέλλου δίνει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να αυστηροποιήσει τις ποινές για την ηγετική ομάδα, αυξάνοντας την κάθειρξη από τα 13 έτη της πρωτόδικης απόφασης έως και τα 15 έτη.

Ποιοι είναι πιθανό να μπουν φυλακή

Η απόφαση επί των ελαφρυντικών και η μετέπειτα κρίση για το αν οι εφέσεις θα έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα θα κρίνουν οριστικά ποιοι θα οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή.

Στην «κόκκινη ζώνη» βρίσκονται:

Το «Διευθυντήριο»: Οι επτά καταδικασθέντες για διεύθυνση ( Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός, Παππάς, Παναγιώταρος, Γερμενής, Ματθαιόπουλος ), οι οποίοι απειλούνται με βαρύτερες ποινές χωρίς αναστολή.

Πρώην βουλευτές με αναστολή: Πρόσωπα όπως οι Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης και Αντώνης Γρέγος , που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι σήμερα, αντιμετωπίζουν πλέον ορατό κίνδυνο εγκλεισμού.

Φυσικοί αυτουργοί: Οι πέντε καταδικασθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη στο Πέραμα, για τους οποίους επίσης έχει ζητηθεί αυστηροποίηση των ποινών.

Αυτή τη στιγμή, κρατούμενοι παραμένουν οι Γιώργος Ρουπακιάς, Γιάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης.