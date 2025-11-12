Η 9η Φεβρουαρίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO

«Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2025, με την ολοκλήρωση των εργασιών της 43ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, υιοθετήθηκε και επικυρώθηκε ομόφωνα η απόφαση για την ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας τη σημαντική αυτή εξέλιξη.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, «με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε τυπικά μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, όταν το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO ενέκρινε την πρόταση της Ελλάδας, με τη στήριξη 90 κρατών-μελών του Οργανισμού».

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας πως «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας, η οποία τιμά τη διαχρονία των 3.000 ετών της γλώσσας μας».