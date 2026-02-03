Η αεροπορική εταιρεία που «πέταξε» η Λόρα ενημέρωσε την ΕΛΑΣ: Επιβεβαιώθηκε ότι η 16χρονη είναι στη Γερμανία

Βρέθηκε η 16χρονη Λόρα, η οποία σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρίσκεται στη Γερμανία. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη επιβεβαίωσε την πτήση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε επίσημα από την αεροπορική εταιρεία πως η ανήλικη πέταξε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Υπενθυμίζεται ότι, η αεροπορική άργησε να ανταποκριθεί στα αιτήματα των αρχών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (3/2) ότι η αστυνομία είχε ενημερώσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες, θέλοντας να δείξει την καθυστέρηση ανταπόκρισης της εταιρείες με την οποία πέταξε η Λόρα.

Μάλιστα, αναφέρει ότι έγινε αναφορά στον εισαγγελέα για το περιστατικό.