Η αεροπορική εταιρεία που «πέταξε» η Λόρα ενημέρωσε την ΕΛΑΣ: Επιβεβαιώθηκε ότι η 16χρονη είναι στη Γερμανία

Η αεροπορική εταιρεία, με την οποία έφυγε η Λόρα για Γερμανία, ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία μέρες μετά το αίτημα.

Βρέθηκε η 16χρονη Λόρα, η οποία σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρίσκεται στη Γερμανία. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία με την οποία ταξίδεψε η ανήλικη επιβεβαίωσε την πτήση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε επίσημα από την αεροπορική εταιρεία πως η ανήλικη πέταξε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Υπενθυμίζεται ότι, η αεροπορική άργησε να ανταποκριθεί στα αιτήματα των αρχών. 

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δήλωσε νωρίτερα σήμερα (3/2) ότι η αστυνομία είχε ενημερώσει όλες τις αεροπορικές εταιρείες, θέλοντας να δείξει την καθυστέρηση ανταπόκρισης της εταιρείες με την οποία πέταξε η Λόρα. 

Μάλιστα, αναφέρει ότι έγινε αναφορά στον εισαγγελέα για το περιστατικό. 

