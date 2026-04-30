Η ανακοίνωση της Seajets για τον τραυματισμό μέλους του πληρώματος

Τη συμπαράστασή της προς το μέλος του πληρώματος πλοίου της SEAJETS, το οποίο τραυματίστηκε την Τετάρτη, εκφράζει με ανακοίνωσή της η εταιρεία, σημειώνοντας πως «η κατάσταση του παραμένει σταθερή μετά τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών».

Στην ανακοίνωση τονίζεται παράλληλα πως «από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της SEAJETS:

«Εκφράζουμε τη λύπη και την συμπαράσταση μας για τον τραυματισμό μέλους του πληρώματός μας, που σημειώθηκε χτες Τετάρτη 29/4 σε ένα από τα πλοία μας.

Ο Ναύκληρος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική νοσηλεία και φροντίδα από τους γιατρούς. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο μας και σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, συνεργαζόμενοι με τις αρμόδιες αρχές. Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Αυτή την στιγμή οι σκέψεις και οι ενέργειές μας είναι επικεντρωμένες στην ανάρρωση του Nαύκληρου μας. Η κατάσταση του παραμένει σταθερή μετά τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών και περιμένοντας τα δυο πρώτα σημαντικά 24ωρα. Η επόμενη φάση θα είναι η διαδικασία αποθεραπείας. Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση».