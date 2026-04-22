Η ανάρτηση Μπιμπίλα για τον θάνατο του Ληναίου: Εξηγεί γιατί ανακοινώθηκε 4 μέρες μετά

Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη Στέφανου Ληναίου σε ηλικία 98 ετών σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η απώλειά του ανακοινώθηκε την Τετάρτη (22/4), 4 ημέρες μετά τον θάνατό του και έπειτα από την τελετή αποτέφρωσης που πραγματοποιήθηκε στη Ριτσώνα. Αυτή ήταν η επιθυμία της οικογένειάς του σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, αναερόμενος ακόμα εκτός από την καλλιτεχνική και στη συνδικαλιστική δράση του Στέφανου Ληναίου.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον Στέφανο Ληναίο

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την αποχώρηση απο την ζωή του σπουδαίου μας συνανθρώπου και συναδέλφου Στεφάνου Ληναίου που υπήρξε εμβληματική μορφή του αγώνα για την δημοκρατία, για τα δικαιώματα των ηθοποιών μέσα απο σπουδαία συνδικαλιστική δράση ενώ ταυτόχρονα διέγραψε σπουδαία πορεία στο θέατρο και ως πρωταγωνιστής και ως δίκαιος θιασάρχης αφήνοντας το στίγμα του και στον ελληνικό κινηματογραφο και την τηλεόραση.

Σεβομενοι την επιθυμία του ίδιου και της σπουδαίας οικογένειας που δημιούργησε ανακοινώνουμε τον θάνατο του 4 μέρες μετά την ημέρα της αποχώρησης του. Του οφείλουμε όλοι ένα τεράστιο ευχαριστώ για τους αγώνες του για τα δίκαια του λαου, για το ήθος που μας κληρονόμησε, για την πορεία του και τα μηνύματα ζωής που μας έδωσε απο τον αγώνα του μέσα από την τέχνη του που με πάθος υπηρέτησε ενάντια στην δικτατορία, για το ωραίο θεατρο ΑΛΦΑ που δημιούργησε μαζι με την ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ, για τηνναγαπη του για όλους εμάς τους νεώτερους.

Προσωπικά τον ευχαριστώ γιατι με εμψύχωνε σε όλη την διάρκεια που υπηρξα προεδρος του ΣΕΗ και με στήριξε με την αγαπη του. Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας συνάδελφε, συνοδοιπορε, ο πολιτισμός μας σου οφείλει πολλά. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια σου».