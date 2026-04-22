Πέθανε ο ηθοποιός Στέφανος Ληναίος στα 98 του χρόνια

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Στέφανος Ληναίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στην καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή του τόπου. Τον θάνατό του γνωστοποίησε η κόρη του Μαργαρίτα Μυτιληναίου γράφοντας στα social media.

«Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης και πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη. Μεγάλο πράγμα. Όλη σου τη ζωή πάλεψες για αυτό που θεωρούσες έντιμο, δίκαιο και Δημοκρατικό. Αγώνες, αγωνίες, εξορίες, οικονομικές καταστροφές, πολιτικές απογοητεύσεις- όλα τα αντιμετώπισες. Όλα τα ξεπέρασες.

Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά αλλά και μεγάλες νίκες. Θέατρο, ραδιόφωνο, κείμενα σε εφημερίδες, βιβλία, συνδικαλισμός. Σε όλα άφησες το ισχυρό σου αποτύπωμα.

Για καλό κατευόδιο σου χαρίζω τον ήλιο της Άνοιξης, την ευωδιά του λουλουδιού της νεραντζιάς, τη γεύση του παγωτού καϊμάκι και τη θέα του Μεσσηνιακού κόλπου που τόσο αγαπούσες. Α, και έναν ελληνικό καφέ σαν αυτόν που έπινες κάθε απόγευμα με την μαμά. Αυτά, πατέρα. Καλό δρόμο…».

Επιθυμία του σπουδαίου ηθοποιού και των δικών του ανθρώπων ήταν η αποτέφρωση σε στενό οικογενειακό κύκλο, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 22/4 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ποιος ήταν ο Στέφανος Ληναίος

Το πραγματικό όνομα του Στέφανου Ληναίου ήταν Διονύσιος Ληναίος - Μυτιληναίος και γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1928.

Τέλειωσε στην Αθήνα τη «Σχολή Θεάτρου» του Σωκράτη Καραντινού και το Μορφωτικό Σύλλογο Αθήναιον, φοίτησε ένα χρόνο στην Πάντειο και στη Δραματική Σχολή R.A.D.A., στο Λονδίνο.

Ήταν από τους πρώτους εκφωνητές ειδήσεων του ΕΙΡ στα στούντιο του Ζαππείου. Ανέβηκε πρώτη φορά στη σκηνή στο Θέατρο Κοτοπούλη το 1954 και από τότε μέχρι το 1967, έπαιξε σε όλα, σχεδόν, τα Αθηναϊκά θέατρα. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της πρωτοποριακής κίνησης «Δωδέκατη Αυλαία» και του πρώτου Εταιρικού Θιάσου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η.) «Άρμα Θεάτρου» και Γενικός Γραμματέας του Σ.Ε.Η. (1965-67), που διαλύθηκε από τη δικτατορία.

Αυτοεξόριστος στο Λονδίνο (1967-70), εκπρόσωπος του εργατικού Π.Α.Μ. στην Ευρώπη, μέλος του αντιδικτατορικού αγώνα. Εργάστηκε στο ελληνικό παράρτημα του BBC και στις ελληνικές εκπομπές της Deutsche Welle για τους Ραδιοσταθμούς της Κολωνίας, του Καναδά, του Μονάχου και της Κύπρου, από το 1967 μέχρι το 1970. Μαζί με Ελληνες και Άγγλους ηθοποιούς, δημιούργησαν μια καλλιτεχνική ομάδα που παρουσίασε στα περισσότερα Πανεπιστήμια της Αγγλίας, ένα πρόγραμμα με πολιτικά και λογοτεχνικά κείμενα κατά της δικτατορίας.

Το 1970 επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δημιούργησε με τη σύζυγό του Ελλη Φωτίου, το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» και παρουσίασαν, στο Θέατρο ΑΛΦΑ, περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα θεατρικά έργα, τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος.

Μεγάλες του επιτυχίες στο θέατρο ήταν τα έργα «Καληνύχτα Μαργαρίτα», «Δεν Πληρώνω Δεν Πληρώνω», «Τυχαίο Ατύχημα», «Εμποροι της Δόξας», «Κλειδοκράτορες», «Διάσημος 702», «Παράσιτα», ενώ στην επιλεκτική παρουσία του στον κινηματογράφο άφησε το αποτύπωμά του στις ταινίες «Μιας Πεντάρας Νιάτα», «Η Κόμησα της Φάμπρικας», «Αγάπη και Θύελλα» κ.ά.

Το 1986 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, δίπλα στον Δημήτρη Μπέη, ενώ το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Ήτανήταν παντρεμένος με την Έλλη Φωτίου με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα Μυτιληναίου, επί σειρά ετών διευθύντρια του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και τον Αλέξη.