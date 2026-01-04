Η απίστευτη εικόνα από το Flight Radar - Άδειος ο ελληνικός εναέριος χώρος

Τεράστια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις πτήσεις στην Ελλάδα εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες εναέριας κυκλοφορίας.

Από τις 10 και μισή περίπου μειώθηκε αισθητά ο όγκος των πτήσεων που εξυπηρετούνταν, ενώ στην ουσία γλίτωσαν από το πρόβλημα μόνο όσες ήταν ήδη στον αέρα. Στους πίνακες των αεροδρομίων της χώρας οι περισσότερες πτήσεις εμαφανίζονται με την ένδειξη «καθυστερεί», «ακυρώθηκε», «νέα ώρα».

Η εικόνα με τον άδειο ελληνικό εναέριο χώρο

Το αποτέλεσμα όλων αυτών αποτυπώνεται και στις εικόνες του Flight Radar. Μετά την εκδήλωση του προβλήματος, τα αεροπλάνα πάνω από την Ελλάδα εξαφανίζονται, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά.



