Η Αθήνα γέμισε ξανά: Τι συμβαίνει στους δρόμους μετά το τέλος του Αυγούστου

Υπάρχει μια Αθήνα που εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά τον Αύγουστο. Με άδειους δρόμους, μικρότερες διαδρομές και μια Κηφισίας που, για λίγες ημέρες, μπορεί να θυμίζει οτιδήποτε άλλο εκτός από την Κηφισίας που γνωρίζουμε.

Και υπάρχει φυσικά η Αθήνα των υπόλοιπων έντεκα μηνών. Με το τέλος των διακοπών, την επιστροφή των εργαζομένων, το άνοιγμα των σχολείων και την επανεκκίνηση της καθημερινότητας, η πόλη γεμίζει ξανά. Μαζί της γεμίζουν και οι δρόμοι.

Το γνώριμο σκηνικό της κίνησης και των καθυστερήσεων επιστρέφει στους βασικούς οδικούς άξονες. Μόνο που πίσω από το καθημερινό μποτιλιάρισμα υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν το πραγματικό μέγεθος των μετακινήσεων.

Τι σημαίνει στην πράξη «η Αθήνα επέστρεψε»

Σύμφωνα με στοιχεία του LIS (Location Intelligence Study) για διάστημα 14 ημερών, περίπου 1.064.700 μοναδικοί άνθρωποι περνούν από τη Λεωφόρο Κηφισίας. Στην Ποσειδώνος καταγράφονται περίπου 810.000, στην Πανεπιστημίου περίπου 1,27 εκατομμύρια και στη Βασιλίσσης Σοφίας περίπου 1,24 εκατομμύρια μοναδικοί άνθρωποι.

Οι τέσσερις δρόμοι αποτελούν νευραλγικά σημεία της καθημερινής ζωής της πρωτεύουσας και εξυπηρετούν ένα τεράστιο μέρος της κίνησης εργαζομένων, κατοίκων και επισκεπτών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα δεδομένα για τις διελεύσεις οχημάτων. Στο ίδιο διάστημα, το LIS καταγράφει περίπου 61,6 εκατομμύρια διελεύσεις στην Κηφισίας, 51,8 εκατομμύρια στην Ποσειδώνος, 3,3 εκατομμύρια στην Πανεπιστημίου και 23,5 εκατομμύρια στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Δεκάδες εκατομμύρια διελεύσεις σε 14 ημέρες αρκούν για να εξηγήσουν γιατί η μετάβαση από την «Αθήνα του Αυγούστου» στην πραγματική Αθήνα γίνεται αισθητή σχεδόν αμέσως.

Γιατί το μποτιλιάρισμα δεν τελειώνει όταν σχολάμε

Το ενδιαφέρον είναι ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στην παραδοσιακή πρωινή ώρα αιχμής. Το τέλος του εργασιακού ωραρίου σηματοδοτεί την έναρξη ενός δεύτερου μεγάλου κύματος μετακινήσεων.

Μετά τη δουλειά, η πόλη πηγαίνει για ψώνια, γυμναστήριο, φροντιστήριο, δραστηριότητες, ραντεβού, φαγητό και ποτό. Χιλιάδες διαφορετικές διαδρομές προστίθενται ταυτόχρονα σε εκείνες των εργαζομένων που προσπαθούν απλώς να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Η απογευματινή κίνηση είναι επομένως κάτι περισσότερο από μια μαζική επιστροφή από τη δουλειά. Είναι η ίδια η κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα μιας μητρόπολης που συνεχίζεται μέχρι το βράδυ.

Η Αθήνα ξαναβρίσκει τον ρυθμό της – μαζί και την κίνησή της

Η αντίθεση με τον Αύγουστο είναι ίσως αυτό που κάνει την επιστροφή ακόμη πιο δύσκολη. Για μερικές εβδομάδες, οι αποστάσεις μικραίνουν, οι λεωφόροι αδειάζουν και η μετακίνηση στην πόλη σταματά να μοιάζει με καθημερινή δοκιμασία.

Τον Σεπτέμβριο, όμως, η εικόνα αντιστρέφεται. Εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, σχολεία και δραστηριότητες επιστρέφουν ταυτόχρονα και η Αθήνα ξαναμπαίνει στον γνώριμο ρυθμό της.

Από τους σχεδόν άδειους δρόμους του Αυγούστου στα εκατομμύρια των μετακινήσεων, η απόσταση τελικά δεν είναι μεγάλη. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς να τελειώσουν οι διακοπές.

Πηγή στοιχείων: Δεδομένα κινητικότητας που παραχωρήθηκαν από την Politis Group και προέρχονται από ανεξάρτητους παρόχους ανάλυσης κυκλοφορίας και μετακινήσεων στο πλαίσιο της μέτρησης της αποτελεσματικότητας υπαίθριων διαφημιστικών καμπανιών.