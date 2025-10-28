Η Αθήνα χειροκρότησε τους μαθητές – Ολοκληρώθηκε η παρέλαση στο Σύνταγμα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου που ξεκίνησε νωρίτερα στο Σύνταγμα.

Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα σηματοδοτεί την κορύφωση των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, παρελάσεις πραγματοποιήθηκαν σε Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, ενώ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η στρατιωτική παρέλαση παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.

Ενόψει της μαθητικής παρέλασης, αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου Αθηναίων.

Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αφού η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη προστασίας του Μνημείου, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει περιορισμό ελευθεριών.

28η Οκτωβρίου | Eurokinissi

Μάλιστα από νωρίς το πρωί, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά του χώρου. Κλούβες, κιγκλιδώματα και ισχυρή παρουσία ανδρών και γυναικών της ΕΛΑΣ διασφάλισαν ότι κανείς δεν θα πλησιάσει στο σημείο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων.

Έτσι, η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα δεν αποτέλεσε μόνο μια στιγμή εθνικής μνήμης, αλλά και ένα πεδίο πολιτικής δοκιμασίας, με φόντο τις πληγές που άφησε η τραγωδία των Τεμπών και τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση σε πολλαπλά μέτωπα.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου. Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν η ομάδα των Special Olympics, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας που είχε περιοριστεί λόγω της μεγάλης μαθητικής παρέλασης έχει ξεκινήσει να αποκαθίσταται σταδιακά.

28η Οκτωβρίου: Η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με συγκίνηση, η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία τίμησε την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Εκ μέρους της κυβέρνησης, στεφάνι κατέθεσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα. Σοφία Ζαχαράκη, ενώ εκ μέρους της πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Το «παρών» έδωσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, ο οποίος κατέθεσε επίσης στεφάνι.

28η Οκτωβρίου Σύνταγμα | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στη συνέχεια ακολούθησαν καταθέσεις στεφανιών από τους εκπροσώπους των κομμάτων:

Άγγελος Συρίγος για τη Νέα Δημοκρατία,

για τη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Μάντζος για το ΠΑΣΟΚ,

για το ΠΑΣΟΚ, Στέργιος Καλπάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ,

για τον ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την Πλεύση Ελευθερίας, συνοδευόμενη από την κόρη του Λάκη Σάντα.