Η ΕΛΑΣ διαψεύδει τη χρήση πλαστικών σφαιρών κατά αγροτών στην Κρήτη

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα κατήγγειλαν οι αγρότες στο Ηράκλειο Κρήτης, σχετικά με τη χρήση πλαστικών σφαιρών σε βάρος τους από αστυνομικούς κατά την διάρκεια επεισοδίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μερικών εξ' αυτών.

«Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες και πως οι μονάδες που επιχειρούσαν δε φέρουν τέτοιον εξοπλισμό», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Με μοναδικό στόχο την διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν «ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους».

Νωρίτερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, έκανε λόγο για πάνω από δέκα τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, και κατήγγειλε ότι η χρήση πλαστικών σφαιρών από τις αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Οι εικόνες από τους τραυματισμούς των αγροτών προκάλεσαν σοκ με τον ίδιο να τονίζει πως «Θυσιαζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αναφορικά με δημοσιεύματα που διακινούνται και κάνουν λόγο για χρήση «πλαστικών σφαιρών» από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Κρήτη, διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως ψευδής.

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η διαχείριση πλήθους, δεν χρησιμοποιούν πλαστικές σφαίρες.

Οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, χρησιμοποιώντας ήπια και απολύτως θεσμοθετημένα μέσα διαχείρισης πλήθους, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία τόσο διερχόμενων πολιτών όσο και των ίδιων των διαδηλωτών.

Η διακίνηση ανυπόστατων πληροφοριών δεν συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο και διαστρεβλώνει την πραγματική εικόνα των γεγονότων.»