Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο με δάκρυα, τραγούδια και χειροκροτήματα

Σήμερα, στη Μητρόπολη Αθηνών, η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο. Η σορός του συνοδεύτηκε από τη σύζυγό του Άσπα, τα παιδιά του και στενούς φίλους, ενώ πλήθος πολιτών τον αποχαιρέτησε με δάκρυα και χειροκροτήματα.

Η πομπή έφθασε υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων και της Χορωδίας της ΕΡΤ. Το τραγούδι που συνόδευσε την είσοδο της σορού ήταν το εμβληματικό «Ας κρατήσουν οι χοροί», ενώ η αναχώρηση έγινε με τη «Συννεφούλα», μέσα σε θερμά χειροκροτήματα.

Η γυναίκα του Διονύση Σαββόπουλου, Άσπα | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISΙ

Οι επικήδειοι λόγοι

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε με τον λόγο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε ότι δεν αποχαιρετά τον Σαββόπουλο με ένα απλό αντίο, αλλά με ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Ακολούθησε η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που μίλησε με φανερή συγκίνηση για τον λόγο και το έργο του, λέγοντας πως δεν λύγισε ποτέ.

Στη συνέχεια, καλλιτέχνες και φίλοι πήραν τον λόγο. Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μίλησαν για τον άνθρωπο που τους ενέπνευσε, ενώ ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης αναφέρθηκε στη διαχρονικότητα του έργου του.

Διαβάστε ακόμα:Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη στον Διονύση Σαββόπουλο

Συγκινητικές ήταν και οι παρεμβάσεις της οικογένειας, με τον γιο του Κορνήλιο και τον εγγονό του να μιλούν για τον πατέρα και παππού που υπήρξε φάρος στη ζωή τους.

Ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο αντίο

Η παρουσία του πολιτικού κόσμου ήταν έντονη, με προσωπικότητες από διαφορετικές γενιές και θέσεις να δίνουν το παρών.

Στη Μητρόπολη βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως και Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Χάρης Δούκας | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Δαμανάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Τηλέμαχος Χυτήρης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Στέφανος Τζουμάκας και ο Κώστας Τσουκαλάς.

Διαβάστε ακόμα: Δάκρυα και συγκίνηση στην εξόδιο ακολουθία του Σαββόπουλου – Ο γιος και ο εγγονός του μίλησαν με λόγια ψυχής

Η απουσία των αρχηγών της αντιπολίτευσης, όπως του Νίκου Ανδρουλάκη και του Σωκράτη Φάμελλου, σχολιάστηκε, με μοναδική παρουσία από την πλευρά της Αριστεράς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό του «Νιόνιου»

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη και στον καλλιτεχνικό κόσμο, που έδωσε το παρών με πληθώρα σημαντικών ονομάτων.

Ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Πέγκυ Ζήνα, ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Μελίνα Τανάγρη, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, η Άννα Φόνσου, ο Στάθης Δρογώσης, ο Μίνως Μάτσας και ο Σταμάτης Γαρδέλης βρέθηκαν όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν τον φίλο και συνοδοιπόρο τους.

Η παρουσία τους δεν ήταν απλώς τυπική· ήταν μια έμπρακτη απόδειξη της αγάπης και του σεβασμού που έτρεφαν για τον «Νιόνιο».

Η μουσική που συνόδευσε την πομπή

Η μουσική, που υπήρξε η γλώσσα του Σαββόπουλου, δεν θα μπορούσε να λείπει από το τελευταίο του ταξίδι.

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων απέδωσαν πένθιμα εμβατήρια, ενώ η χορωδία της ΕΡΤ ερμήνευσε τραγούδια του.

Οι μελωδίες αυτές δεν ήταν απλώς αποχαιρετισμός· ήταν μια υπόμνηση ότι το έργο του θα συνεχίσει να ζει μέσα από τη μουσική.

Ο Σαββόπουλος ως κομμάτι της συλλογικής μνήμης

Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε κάτι παραπάνω από τραγουδοποιός. Ήταν ένας δημιουργός που ένωσε γενιές, που μίλησε για την Ελλάδα με τρόπο μοναδικό, που έβαλε στίγμα ανεξίτηλο στη μουσική και τον πολιτισμό.

Η κηδεία του, δημοσία δαπάνη, ήταν μια αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του. Το πλήθος που τον συνόδευσε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών δεν αποχαιρετούσε μόνο έναν καλλιτέχνη, αλλά έναν άνθρωπο που με τα τραγούδια του έγινε κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.