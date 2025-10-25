Ο συγκλονιστικός αποχαιρετισμός του Αλκίνοου Ιωαννίδη και της Δήμητρας Γαλάνη στον Διονύση Σαββόπουλο

Με λόγια γεμάτα αγάπη, μνήμη και συγκίνηση, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Δήμητρα Γαλάνη αποχαιρέτησαν τον Διονύση Σαββόπουλο στη Μητρόπολη Αθηνών, υψώνοντας έναν ύστατο ύμνο στον άνθρωπο που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

Το «παιδικό είδωλο» του Αλκίνοου

Για τον «παιδικό του ήρωα» μίλησε στον επικήδειο λόγο του ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, περιγράφοντας με δάκρυα στα μάτια την πρώτη του εμπειρία με τον Σαββόπουλο: «Η πρώτη μεγάλη συναυλία που παρακολούθησα ήταν δική σου όταν με πήγε ο πατέρας μου στο κεντρικό στάδιο της Λευκωσίας

Σε αποχαιρετούμε σήμερα σαν έναν άνθρωπο σημαντικό για το τραγούδι και τον πολιτισμό, σημαντικό για τη σκέψη, το αίσθημα και την αισθητική μας, δηλαδή για ολόκληρη τη ζωή μας. Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα ήμασταν κι εμείς».

Ο Ιωαννίδης τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του Σαββόπουλου στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης γενιάς δημιουργών: «Σε αποχαιρετώ και εκ μέρους των παιδιών και μαθητών σου, των τραγουδοποιών της χώρας.

Υπάρχουμε γιατί προϋπήρξες… Μας έμαθες την αλφαβήτα της ιερής μας τέχνης. Παραμέρισες θαρραλέα εμπόδια και οδοφράγματα, δείχνοντας μας δρόμο στο άπειρο».

Με λόγια γεμάτα αντιθέσεις, ο καλλιτέχνης σκιαγράφησε την πολυσχιδή προσωπικότητα του Σαββόπουλου: «Ήσουν γεμάτος αντιφάσεις. Ένας συντηρητικός με καρδιά επαναστάτη… ένας λόγιος καραγκιοζοπαίχτης, ένας δύστροπος γέροντας με ψυχή ζαβολιάρικου παιδιο.

Στην τελευταία σου συναυλία πιο ευάλωτος και πιο σίγουρος από ποτέ».

Διαβάστεω ακόμα: Μητσοτάκης για Σαββόπουλο: Ο καλλιτέχνης που έγινε χρονογράφος της Ελλάδας – «Σε αποχαιρετώ με ένα μεγάλο ευχαριστώ»

Κλείνοντας, ο Ιωαννίδης μίλησε με τρυφερότητα: «Ακριβέ μου δάσκαλε, τον τελευταίο καιρό έγινες τρυφερός. Ζήτησες τις συγγνώμες σου, είπες τα σ’αγαπώ σου… Σου το επαναλαμβάνω ολόψυχα και τώρα εδώ, στο ξόδι σου… Φεύγεις, γιορτινός και αιώνιος, αφήνοντάς μας τα ανεκτίμητα δώρα του περάσματός σου από τη γη».

Η Δήμητρα Γαλάνη: «Ο ρυθμός μέσα μας»

Με τη δική της βαθιά συγκίνηση, η Δήμητρα Γαλάνη αποχαιρέτησε τον Σαββόπουλο: «Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα αυτές τις μέρες πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής… Σε ένα από αυτά που γράφηκαν διάβασα “ο Σαββόπουλος είναι ο ρυθμός μέσα μας”. Από κει πιάστηκα, γιατί αυτόν τον ρυθμό, αλλά της καρδιάς μου θα ακολουθήσω, για να με οδηγήσει τώρα να σε αποχαιρετήσω».

«Θα μου λείπεις»

Η Γαλάνη μίλησε για τη βαθιά προσωπική της σχέση με τον τραγουδοποιό: «Το έργο σου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο, νέο, αιώνια κληρονομιά μας. Εσύ όμως θα λείπεις. Θα μου λείπεις. Γιατί είσαι τόσο βαθιά ριζωμένος μέσα μου; Γιατί ο λόγος σου ήταν το πιο φωτεινό μονοπάτι της ζωής μου… Γιατί έφηβη στεκόμουν στην ουρά για να πάρω τον καινούργιο σου δίσκο… Και τελικά για την τελευταία αυτή Καθαρή Δευτέρα που περάσαμε μαζί με την οικογένειά σου. Ξεκουράσου τώρα, Διονύση».

Κλείνοντας τον επικήδειο, η Γαλάνη απευθύνθηκε με λόγια καρδιάς:

«Άσπα, αγαπημένη μου, εφηβική μου φίλη… Έχεις την οικογένειά σου, τα υπέροχα παιδιά και τα εγγόνια σου που σε κρατάνε στην αγκαλιά τους, για να σου απαλύνουν όσο γίνεται αυτό το τεράστιο κενό. Πενήντα οκτώ χρόνια. Θεέ μου, είναι μια ολόκληρη ζωή. Στο καλό! Πολύ αγαπημένο μας Διονύση! Σε ευχαριστούμε για όλα».

