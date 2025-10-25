Δάκρυα και συγκίνηση στην εξόδιο ακολουθία του Σαββόπουλου – Ο γιος και ο εγγονός του μίλησαν με λόγια ψυχής

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία του Διονύση Σαββόπουλου. Η οικογένειά του, συντετριμμένη, αποχαιρέτησε τον σπουδαίο δημιουργό, ενώ ο γιος του, Κορνήλιος, και ο εγγονός του μίλησαν με λόγια καρδιάς για τον πατέρα και παππού τους.

Ο εγγονός: «Η αγάπη σου ήταν ανάγκη για ένωση»

Με δάκρυα στα μάτια, ο εγγονός του Σαββόπουλου μίλησε για την αυθεντική αγάπη που του μετέδιδε: «Από πάντα θυμάμαι να μου δείχνεις την αγάπη με ειλικρίνεια, σαν να είχες καταλάβει τον πυρήνα της. Ίσως αυτό που ήθελες να καταφέρεις ήταν η ένωση· αυτός ήταν ο γνώμονας της ζωής σου.

Από παιδί, κάθε φορά που βρισκόμουν μαζί σου, ένιωθα έναν κόμπο στο λαιμό από συγκίνηση.

Ακόμα και στις πιο απλές στιγμές – όταν μου έλεγες μια ιστορία ή όταν τρώγαμε μαζί και με ρωτούσες τα νέα μου – υπήρχε πάντα πίσω από τις πράξεις σου μια αληθινή ανάγκη για ένωση, μέσω της αγάπης».

Ο Κορνήλιος Σαββόπουλος: «Δύο ζωές, δύο τραγούδια»

Ο γιος του, Κορνήλιος, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τη διπλή διάσταση της ζωής και του έργου του πατέρα του:

«Τα τραγούδια του πατέρα μου ήταν διπλά· είχαν δύο τραγούδια μέσα σε κάθε τραγούδι. Το ένα έτρεχε μπροστά, το κυρίως θέμα, και το άλλο ακολουθούσε από πίσω, σαν ρυάκι σε δύο όχθες. Μου πήρε 57 χρόνια να καταλάβω γιατί το έκανε αυτό.

Είχε δύο ζωές: η μία πιο άυλη, πνευματική, και η άλλη πιο γήινη, πιο σταθερή, πιο υλική. Από τη μια η ρουτίνα και η καθημερινότητα, κι από την άλλη η απομόνωση για να γράψει επί μήνες.

Το μήνυμα που μας άφησε είναι πως είμαστε και τα δύο: το σώμα, το σπίτι, το αυτοκίνητο, αλλά και κάτι έξω από το υλικό.

Η πνευματική και η υλική πλευρά τρέχουν μαζί. Έτσι και ο θάνατος με τη ζωή: δεν είναι χωριστά, είναι ενωμένα. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος· είναι η πνευματικότητα που μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή».