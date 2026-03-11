«Η ευθύνη για την πατρίδα, αφορά και εμένα»: Το ΓΕΣ καλεί νέες γυναίκες να υπηρετήσουν με ένα βίντεο

Από φέτος θεσπίζεται εθελοντική 12μηνη θητεία γυναικών στον Στρατό Ξηράς και σήμερα προβλήθηκε και επίσημα το πρώτο διαφημιστικό σποτ για την ένταξη όσων γυναικών ενδιαφέρονται.

Υπενθυμίζεται ότι, η συμμετοχή φορά σε γυναίκες από 20 έως 26 ετών και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 31 Μαρτίου στο army.gr.

Το σποτ έχει ως θεματική μια γυναίκα που ανασύρει την ανάμνηση του αδελφού της από τον στρατό και σκέφτεται: «Θέλω και εγώ να προσφέρω». Το μότο είναι: «Η ευθύνη για την πατρίδα, αφορά και εμένα». «Στον αέρα» του Διαδικτύου ανέβηκε το σποτάκι του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) για την εθελοντική στράτευση των γυναικών.

Διαβάστε ακόμα: Τι είναι τα «καμικάζι» drones και γιατί η Ελλάδα τα θέλει τόσο πολύ για την άμυνα της

Ο αρχικός στόχος της γυναικών είναι η εγγραφή 200, οι οποίες θα εκπαιδευτούν στη Λαμία. Οι εθελόντριες Ελληνίδες θα αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα, όμοια με αυτή των ανδρών που κατατάσσονται για εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς.