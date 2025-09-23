Η φωτιά στην Πάρνηθα από ψηλά: Βίντεο από drone καταγράφει την περιοχή που κάηκε

Το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στην Πάρνηθα καταγράφει από ψηλά drone, με το βίντεο να δημοσιεύει η σελίδα Katafygia Parnithas.

Όπως αναφέρεται, η φωτιά προκλήθηκε γύρω στις 12.00 το βράδυ λίγο πιο κάτω από το καταφύγιο Μπάφι, ενώ η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σημείο κάηκε είχε καεί και το 2007, οπότε η φωτιά έκαψε μόνο θάμνους και χαμηλή βλάστηση.

Αν και η φωτιά έχει σβήσει, δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για λόγους ασφαλείας. Δείτε το βίντεο ΕΔΩ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Αναφορές ότι ξεκίνησε από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, οχήματα της ΕΛΑΣ έσπευσαν στην περιοχή για να διευκολύνουν την κυκλοφορία, ενώ η Τροχαία ανακοίνωσε κατά τη μια τα ξημερώματα ότι, λόγω της φωτιάς, διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Πηγές της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματιστή σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Ο συγκεκριμένος πυλώνας -όπως φαίνεται και στο βίντεο- ελέγχθηκε εξονυχιστικά και από τους πυροσβέστες και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που ήταν στο σημείο με τρία οχήματα.

Χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και την ταχείας και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στις 1:30. Στο σημείο παρέμεινε μέχρι τα ξημερώματα δύναμη της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.