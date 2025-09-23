Υπό μερικό έλεγχο φωτιά στην Πάρνηθα: Αναφορές ότι ξεκίνησε από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση στην Πάρνηθα, στην περιοχή Μπάφι, περίπου στις 23:45..

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, οχήματα της ΕΛΑΣ έπσευσαν στην περιοχή για να διευκολύνουν την κυκλοφορία, ενώ η Τροχαία ανακοίνωσε κατά τη μια τα ξημερώματα ότι, λόγω της φωτιάς, διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Πηγές της Πυροσβεστικής ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματιστή σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Ο συγκεκριμένος πυλώνας -όπως φαίνεται και στο βίντεο- ελέγχθηκε εξονυχιστικά και από τους πυροσβέστες και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που ήταν στο σημείο με τρία οχήματα.

Χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και την ταχείας και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στις 1:30. Στο σημείο παρέμεινε μέχρι τα ξημερώματα δύναμη της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.