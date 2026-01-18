Η φρεγάτα Κίμων καταγράφεται από το διάστημα: Οι ελληνικοί δορυφόροι έπιασαν τη στιγμή

Η Ελλάδα απέκτησε πλέον τα δικά της «μάτια» στο διάστημα. Οι πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι, που εκτοξεύτηκαν στα τέλη Νοεμβρίου στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», βρίσκονται ήδη σε τροχιά και παράγουν τα πρώτα επιχειρησιακά δεδομένα.

Δύο από αυτούς είναι επιχειρησιακοί και τρεις πειραματικοί-ερευνητικοί, δοκιμάζοντας τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ δημοσιεύει τις πρώτες εικόνες: μία από το λιμάνι του Πειραιά (13/12/2025) και μία υψηλής ανάλυσης από τη φρεγάτα Belharra «ΚΙΜΩΝ» κατά την άφιξή της στην Ελλάδα (15/1/2026).

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου τονίζει ότι η Ελλάδα «περνά από τον σχεδιασμό στην πράξη», αποκτώντας ουσιαστική παρουσία στο διάστημα. Τα δεδομένα των δορυφόρων αξιοποιούνται άμεσα από το κράτος, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών.

Φρεγάτα Belharra «ΚΙΜΩΝ» | Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η νέα κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, που συγκεντρώνει δεδομένα από ελληνικούς και διεθνείς δορυφόρους, λειτουργεί ως επιχειρησιακός πυρήνας του κράτους. Διαχειρίζεται λήψεις, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, προσφέροντας σε όλα τα υπουργεία πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.

Η χώρα αποκτά δυνατότητα συνεχούς χαρτογράφησης της επικράτειας, ημέρα και νύχτα, ακόμη και με συννεφιά, χάρη στον συνδυασμό οπτικών, θερμικών και ραντάρ δεδομένων. Οι πολλαπλές λήψεις μέσα στην ίδια ημέρα επιτρέπουν ταχεία ενημέρωση και άμεση μετατροπή των δεδομένων σε έτοιμα προς ανάλυση προϊόντα.

Αγροτικός τομέας: Τα δορυφορικά δεδομένα εξασφαλίζουν διαφάνεια στις ενισχύσεις, ακριβή χαρτογράφηση αγροτεμαχίων, επιβεβαίωση καλλιεργειών και έγκαιρο εντοπισμό αλλαγών. Οι παραγωγοί αποκτούν εργαλεία για την υγεία των καλλιεργειών, την άρδευση και την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Περιβάλλον: Οι προστατευόμενες περιοχές, τα δάση, τα ύδατα και οι παράκτιες ζώνες παρακολουθούνται συστηματικά. Οι αλλαγές στη χρήση γης, η ξηρασία και οι πιέσεις στα οικοσυστήματα εντοπίζονται έγκαιρα, προσφέροντας επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές.

Πολιτική προστασία: Οι δορυφόροι εντοπίζουν έγκαιρα πυρκαγιές, παρακολουθούν την εξέλιξή τους, αποτυπώνουν πλημμύρες ακόμη και με σύννεφα ή σκοτάδι και επιτρέπουν ταχύτερες εκκενώσεις και ακριβή αποτίμηση ζημιών.

Θάλασσα – Ασφάλεια: Η Ελλάδα αποκτά πλήρη εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου. Εντοπίζονται πλοία ανεξαρτήτως καιρού, παρακολουθείται ρύπανση και προστατεύονται κρίσιμες υποδομές. Η άμυνα ενισχύεται με πολυαισθητήρια παρακολούθηση και υψηλή κυβερνοασφάλεια.

Καινοτομία – Οικονομία: Ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα υψηλής αξίας, ανοίγοντας δρόμο για νέες εφαρμογές, υπηρεσίες και διεθνή εμπορική αξιοποίηση. Οι ελληνικοί δορυφόροι καλύπτουν ολόκληρο τον πλανήτη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας.

Με αυτό το πρόγραμμα, η Ελλάδα δημιουργεί το ψηφιακό της «νευρικό σύστημα» από το διάστημα: μια ενιαία, έξυπνη και ασφαλή υποδομή που ενισχύει την ανθεκτικότητα του κράτους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.