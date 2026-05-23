Η Γιάμαλη «χείμαρρος» για ΝΔ: «Σε μόλις 24 ώρες, έβαλε μπλόκο σε υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ»

Η Αναστασία Γιάμαλη έβγαλε τα «μεγάλα όπλα» σήμερα κατά της κυβέρνησης για τον χειρισμό των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικά «τεχνάσματα» με τα οποία, όπως λέει, η Νέα Δημοκρατία βάζει στο «πίσω ράφι» τις υποθέσεις.

Είπε συγκεκριμένα πως «Αν δεν ήταν σαφές μέχρι τώρα, να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε 2 μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές.

Όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης, "έχει την πλειοψηφία, τέλος". Αυτά τον περασμένο Ιούλιο».

«Χείμαρρος» Γιάμαλη για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

«Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της Εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπό το φως της απόφασης του πλημμελειοδικείου, ενώ μία μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση Προανακριτικής για τον Λιβανό και την Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία, που αφορούσε τους Βορίδη και Αυγενάκη. Για αυτό έγινε μόνο Εξεταστική. Θυμάστε τους "φραπέδες" και τους "χασάπηδες" να παρελαύνουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει το Μαξίμου.

Όπως δεν ήθελε Εξεταστική για τις υποκλοπές, αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο "Mr. Intellexa", ο κ. Ταλ Ντίλιαν. Μάλιστα, το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, που ανεβάζει τον πήχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120».