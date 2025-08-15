Μενού

Η γωνιά της Ελλάδος ιδανική για πεζοπόρους και φυσιολάτρες, που αποθεώνει ο Guardian

Τα γοητευτικά τοπία της βορειοδυτικής Ελλάδας που αποθεώνει ο Guardian για εναλλακτικές διακοπές.

Πρέσπες
(Shutterstock)
Φύση, γαστρονομία και αυθεντικότητα. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το μοναδικό και γοητευτικό τοπίο και την άγρια ομορφιά της περιοχής των Πρεσπών. Εκεί που όλα κυλούν με ηρεμία και υπάρχει η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μακριά από όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα. 

Ένας παράδεισος στον οποίο βρίσκεται σε μια ώρα με το αυτοκίνητο, από τις πόλεις της Φλώρινας και της Καστοριάς, οι δύο λίμνες Πρέσπες εκτείνονται στα σύνορα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, που ήταν κάποτε ενωμένες. Οι δυο λίμνες καλύπτουν μια τεράστια έκταση 300 τ.χλμ στο δυτικό τμήμα της Φλώρινας.

Μικρή Πρέσπα
Shutterstock

Ένα ταξίδι στις Πρέσπες είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Όπως γράφει και ο συντάκτης του Guardian, η περιοχή των Πρεσπών είναι ένα σταυροδρόμι χωρών αλλά και γεωλογιών, με αποτέλεσμα μια εξαιρετική αφθονία άγριων ειδών. Τουλάχιστον 172 είδη πεταλούδων μπορούν να βρεθούν στην ελληνική πλευρά της Πρέσπας.

Γύρω από τις Πρέσπες θα βρει κανείς γραφικά, πετρόκτιστα χωριά, με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ξενώνες και οικογενειακές ταβέρνες. Το πιο γνωστό χωριό είναι ο Άγιος Γερμανός, οι Ψαράδες και το νησάκι Άγιος Αχίλλειος που βρίσκεται μέσα στη μικρή Πρέσπα.

prespes
Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών | Shutterstock

Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, ενώ η περιοχή είναι ένας δημοφιλής χειμερινός προορισμός για τους Έλληνες, σύμφωνα με τον συντάκτη, αξίζει να την επισκεφθείς την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν το μέρος αναδεικνύεται για βαρκάδα, πεζοπορία, ποδηλασία και περιήγηση στη φύση.

@pointofview_gr

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών: Η νησίδα του Αγίου Αχιλλείου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Μικρής Πρέσπας σε αβαθή και ελώδη θέση της λίμνης. Η νησίδα βρίσκεται -όπως και όλη η περιοχή της λίμνης- σε μεγάλο υψόμετρο που πλησιάζει τα 900 μέτρα, μεσοσταθμικά. Στο νότιο τμήμα υπάρχει κορυφή που φθάνει τα 925 μέτρα, το υψηλότερο σημείο της νησίδας. Συνδέεται με πλωτή γέφυρα μήκους 650 μ. ενώνοντας τον Άγιο Αχίλλειο με την απέναντι όχθη. #prespes #prespa #macedonia #pointofview_gr #pointofview #dronevideo #placestovisit #greece #purenature #lake

♬ πρωτότυπος ήχος - Point Of View GR

ΕΛΛΑΔΑ