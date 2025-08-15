Η γωνιά της Ελλάδος ιδανική για πεζοπόρους και φυσιολάτρες, που αποθεώνει ο Guardian

Φύση, γαστρονομία και αυθεντικότητα. Τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το μοναδικό και γοητευτικό τοπίο και την άγρια ομορφιά της περιοχής των Πρεσπών. Εκεί που όλα κυλούν με ηρεμία και υπάρχει η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μακριά από όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα.

Ένας παράδεισος στον οποίο βρίσκεται σε μια ώρα με το αυτοκίνητο, από τις πόλεις της Φλώρινας και της Καστοριάς, οι δύο λίμνες Πρέσπες εκτείνονται στα σύνορα Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, που ήταν κάποτε ενωμένες. Οι δυο λίμνες καλύπτουν μια τεράστια έκταση 300 τ.χλμ στο δυτικό τμήμα της Φλώρινας.

Shutterstock

Ένα ταξίδι στις Πρέσπες είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Όπως γράφει και ο συντάκτης του Guardian, η περιοχή των Πρεσπών είναι ένα σταυροδρόμι χωρών αλλά και γεωλογιών, με αποτέλεσμα μια εξαιρετική αφθονία άγριων ειδών. Τουλάχιστον 172 είδη πεταλούδων μπορούν να βρεθούν στην ελληνική πλευρά της Πρέσπας.

Γύρω από τις Πρέσπες θα βρει κανείς γραφικά, πετρόκτιστα χωριά, με παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ξενώνες και οικογενειακές ταβέρνες. Το πιο γνωστό χωριό είναι ο Άγιος Γερμανός, οι Ψαράδες και το νησάκι Άγιος Αχίλλειος που βρίσκεται μέσα στη μικρή Πρέσπα.

Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών | Shutterstock

Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, ενώ η περιοχή είναι ένας δημοφιλής χειμερινός προορισμός για τους Έλληνες, σύμφωνα με τον συντάκτη, αξίζει να την επισκεφθείς την άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν το μέρος αναδεικνύεται για βαρκάδα, πεζοπορία, ποδηλασία και περιήγηση στη φύση.