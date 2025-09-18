Η χώρα που κάνεις ό,τι θέλεις: Τουρίστες στην Κέρκυρα με γουρούνα πάνω σε πεζοδρόμιο - Η ανάρτηση τραγουδίστριας

Τερμάτισαν τα επίπεδα ανοησίας και παραβατικότητας δύο τουρίστες στην Κέρκυρα, όταν με την νοικιασμένη τους «γουρούνα» καβάλησαν το πεζοδρόμιο και πήγαν από εκεί κανονικά τον δρόμο τους, επειδή είχε κίνηση.

Το βίντεο της τραγουδίστριας της μπάντας Plumerias the Band, Φροσύνη Κατσαρού έχει γίνει viral, με την ίδια να γράφει «ελπίζω να το δουν για να καταλάβουν τι ηλίθιοι είναι».

Στο βίντεο ακούγεται να λέει η ίδια, «κοίταξέ τον αυτόν εδώ, για να μην περιμένει στην ουρά, πηγαίνει από το πεζοδρόμιο». Μάλιστα, όπως μπορεί να δει κανείς, την ώρα της διαδρομής του πάνω στο πεζοδρόμιο έρχεται ένας πεζός, ο οποίος ο άνθρωπος κάνει στην άκρη.

Η απόλυτη αναρχία...

Δείτε το βίντεο.



