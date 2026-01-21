Η χώρα στο έλεος της κακοκαιρίας: Δύο άνθρωποι νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές σε λίγες μόνο ώρες

Στην δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται από σήμερα, το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου πολλές περιοχές της χώρας, με την Πυροσβεστική να έχει δεχθεί συνολικά 603 κλήσεις για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής έως και τις 18.00.

Ήδη από το πρώτο 24ωρο, δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη σφοδρότητα των φαινομένων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, τραγωδία σημειώθηκε στην Άνω Γλυφάδα, στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου 11, όπου μία γυναίκα ηλικίας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν έπειτα από επιχείρηση. Ωστόσο, η γυναίκα είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Το απόγευμα της Τετάρτης, σημειώθηκε ακόμη ένα τραγικό δυστύχημα στο Άστρος Κυνουρίας, με θύμα έναν λιμενικό, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής σήμερα 21 Ιανουαρίου 2026 και από ώρα 07:30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 370 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 210 αντλήσεις υδάτων, 49 κοπές δέντρων, 68 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 30 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στα πεδινά, πυκνές χιονοπτώσεις και αρκετά εκατοστά χιονιού στα ορεινά και θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού που θα επικρατήσει τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ όπως ξεκαθαρίζει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικόλ Ζιακοπούλου, για τις επόμενες ώρες: «Μια κακοκαιρία τελειώνει όταν δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο. Το βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται πάνω από τη χώρα μας. Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει»…

Βυθισμένα ΙΧ κάτω από τη γέφυρα Σπύρου Λούη

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Αττική προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη γέφυρα Σπύρου Λούη στο Μαρούσι, όπου η ξαφνική συσσώρευση υδάτων μετέτρεψε το σημείο σε επικίνδυνη «παγίδα» για τους οδηγούς.

Εικόνες που δημοσιεύει το Reader.gr δείχνουν οχήματα βυθισμένα στο νερό, ενώ η κυκλοφορία, στο σημείο, έχει αποκλειστεί.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. που ρυθμίζουν την κίνηση και αποτρέπουν την πρόσβαση οχημάτων στη γέφυρα, η οποία κρίθηκε προσωρινά μη ασφαλής.

Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, εγκλωβίζοντας οχήματα που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των δυο οχημάτων βγήκαν μόνοι τους.

«Ποτάμια» οι δρόμοι της Γλυφάδας: Ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους

Σε ορμητικά ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της περιοχής της Γλυφάδας ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων που χτυπούν τις τελευταίες ώρες την Αττική, με τις εικόνες που έρχονται στο φως να αναδεικνύουν μια πρωτοφανής κατάσταση, όπου κάδοι και αυτοκίνητα παρασύρονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες από την κακοκαιρία δείχνουν μια εκτός ελέγχου κατάσταση, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται.

Μήνυμα 112 στον Ασπρόπυργο

Λίγο μετά τις 18:30, μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Γκορύτσας Ασπροπύργου, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου.

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας στον Πειραιά μετατράπηκε σε λίμνη μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ επιδείνωσε την κατάσταση. Παράλληλα, η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Σχιστού διακόπηκε, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές οχημάτων.

Η Πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων. Στην Ηλιούπολη, δύο δέντρα κατέρρευσαν σε γήπεδο της ΔΙΑΝΑ χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ρέματα σε οριακό σημείο: Ιλισός, Ποδονίφτης, Βαλανάρης, Πικροδάφνη

Η στάθμη του Ιλισού ανέβηκε επικίνδυνα, προκαλώντας ανησυχία στην Καλλιθέα. Στα Σπάτα, το ρέμα Βαλανάρη υπερχείλισε και πέρασε πάνω από τον δρόμο.

Στο ρέμα Πικροδάφνης εκδόθηκε σύσταση εκκένωσης δύο κατοικιών, ενώ ο Ποδονίφτης «φούσκωσε» από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε Πέραμα, Κερατσίνι, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο και Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 25 κοπές δέντρων και 50 αντλήσεις υδάτων στο λεκανοπέδιο.

Σε γενική επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Μετά από διυπουργική σύσκεψη, το Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε γενική επιφυλακή, με ενισχυμένες περιπολίες σε Κηφισό και Ιλισό. Έξι περιφέρειες βρίσκονται σε κατάσταση RED CODE, ανάμεσά τους Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πραγματοποίησε αυτοψίες σε Πικροδάφνη, Κηφισό και Ιλισό, εξετάζοντας τη συμπεριφορά των ρεμάτων και την αντοχή των αντιπλημμυρικών έργων.

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω εισροής υδάτων. Στη Γραμμή 7 του Τραμ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, καθώς ο τροχιόδρομος έχει πλημμυρίσει σε Γλυφάδα και Πειραιά.

Τα πλοία «Διαγόρας», «Νήσος Σάμος» και «Blue Star Myconos» τροποποιούν τα δρομολόγιά τους από 21 έως 23 Ιανουαρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Σχολεία: Κανονικά ανοιχτά την Πέμπτη – Σταδιακή βελτίωση του καιρού

Παρά την ένταση των φαινομένων, η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, καθώς αναμένεται σταδιακή ύφεση από το μεσημέρι.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα: νεφώσεις, τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Θερμοκρασίες:

Βόρεια: 8–10°C

Υπόλοιπη χώρα: 12–14°C

Κρήτη/Κυκλάδες/Δωδεκάνησα: έως 19°C

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Νεφώσεις και βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια.

Θερμοκρασία: μικρή άνοδος, έως 16–18°C στα νότια.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αυξημένες νεφώσεις σε δυτικά και ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας από το απόγευμα.

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, πιθανώς ισχυρές. Τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα και πρόσκαιρες καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο.

Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία: άνοδος.