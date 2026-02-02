Η Ιταλία θέλει «μοντέλο ΗΠΑ» για την Ευρώπη: «Πρέπει να γίνουμε ομοσπονδία» λέει ο Ντράγκι

Η Ευρώπη έχει μπροστά της ένα μέλλον, κατά το οποίο «κινδυνεύει να διχαστεί, να είναι υποτελής και να αποβιομηχανοποιηθεί», τόνισε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, κατά την διάρκεια αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα, στο πανεπιστήμιο της Λουβέν, στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τον Ντράγκι, η πραγματική απειλή, μετά την κατάρρευση της διεθνούς τάξης, «αποτελείται από ό,τι θα την αντικαταστήσει», όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

«Οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς στην Ευρώπη, απειλούν την εδαφική ακεραιότητά μας και αποσαφηνίζουν, για πρώτη φορά, ότι θεωρούν τον πολιτικό κατακερματισμό της Ευρώπης χρήσιμο για τα συμφέροντά τους», είπε ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ομοσπονδία για να έχει «φωνή» η Ευρώπη

Όπως υπογράμμισε, «η Ευρώπη βρίσκεται τώρα μπροστά σε σταυροδρόμι: ή να μετατραπεί σε πραγματική ομοσπονδία κρατών, με την φιλοδοξία να είναι μια μεγάλη δύναμη, ή να κινδυνεύσει να μείνει στο περιθώριο».

Ο Ιταλός διεθνούς φήμης οικονομολόγος σημείωσε, τέλος, ότι στους τομείς στους οποίους η Ευρώπη επέλεξε το ομοσπονδιακό μοντέλο -δηλαδή στην νομισματική πολιτική, στην ενιαία αγορά, στην ανταγωνιστικότητα και στο εμπόριο- όλοι την σέβονται ως μεγάλη δύναμη και μπορεί να διαπραγματεύεται με μία και μόνον φωνή».