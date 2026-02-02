Μενού

ΗΠΑ: O 5χρονος Λίαμ, επιστρέφει σπίτι του μετά από δέκα μέρες κράτησης από την ICE

Επί δέκα μέρες κράταγε η ICE τον 5χρονο Λίαμ Κονέχο Ράμος, αλλά κατόπιν δικαστικής εντολής επέστρεψε σπίτι του, μαζί με τον πατέρα του.

Reader symbol
Newsroom
Διαδήλωση κατά του ICE
Διαδήλωση κατά του ICE | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Θλίψη προκάλεσαν οι εικόνες του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος, του 5χρονου αγοριού που συνέλαβε η ICE και «σάπιζε στα κλουβιά» της Υπηρεσίας για δέκα μέρες. Ωστόσο, σήμερα (2/2) επέστρεψε σπίτι του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστή στο Τέξας.

Μετά την κατακραυγή και τις πιέσεις, αφέθηκε ελεύθερος, μαζί και ο πατέρας του. Στην απόφασή του, ο δικαστής ασκεί δριμεία κριτική στη διαδικασία της ICE, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να πετύχει ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται σωματική ή ψυχική βλάβη παιδιών, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

 

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση στόχευε τον πατέρα του αγοριού, ενώ ο Λίαμ κρατήθηκε προσωρινά.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κράτηση του παιδιού προέκυψε όταν ο πατέρας του, θεωρούμενος παράτυπος μετανάστης, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη. 

Ο βουλευτής του Τέξας, τόνισε ότι: ««Δεν θα σταματήσουμε μέχρι όλα τα παιδιά και οι οικογένειες να επιστρέψουν σπίτι τους». 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ