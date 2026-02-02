ΗΠΑ: O 5χρονος Λίαμ, επιστρέφει σπίτι του μετά από δέκα μέρες κράτησης από την ICE

Θλίψη προκάλεσαν οι εικόνες του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος, του 5χρονου αγοριού που συνέλαβε η ICE και «σάπιζε στα κλουβιά» της Υπηρεσίας για δέκα μέρες. Ωστόσο, σήμερα (2/2) επέστρεψε σπίτι του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστή στο Τέξας.
Μετά την κατακραυγή και τις πιέσεις, αφέθηκε ελεύθερος, μαζί και ο πατέρας του. Στην απόφασή του, ο δικαστής ασκεί δριμεία κριτική στη διαδικασία της ICE, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να πετύχει ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται σωματική ή ψυχική βλάβη παιδιών, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση στόχευε τον πατέρα του αγοριού, ενώ ο Λίαμ κρατήθηκε προσωρινά.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κράτηση του παιδιού προέκυψε όταν ο πατέρας του, θεωρούμενος παράτυπος μετανάστης, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη.
Ο βουλευτής του Τέξας, τόνισε ότι: ««Δεν θα σταματήσουμε μέχρι όλα τα παιδιά και οι οικογένειες να επιστρέψουν σπίτι τους».
- «Εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε»: Τι απαντά ο Ρουβίκωνας για την επίθεση σε λάθος γραφεία
- Νέα Πέραμος: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Ο επιχειρηματίας με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση ο 27χρονος
- «Το τσάμπα πέθανε»: Σάλος με τις δηλώσεις της Αλεξοπούλου από τη ΝΔ για το κόστος στέγασης εκπαιδευτικών
- Grammys 2026: Η τολμηρή εμφάνιση της Chappell Roan και τα «μεσαιωνικά» τατουάζ που έκλεψαν την παράσταση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.