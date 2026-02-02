ΗΠΑ: O 5χρονος Λίαμ, επιστρέφει σπίτι του μετά από δέκα μέρες κράτησης από την ICE

Θλίψη προκάλεσαν οι εικόνες του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος, του 5χρονου αγοριού που συνέλαβε η ICE και «σάπιζε στα κλουβιά» της Υπηρεσίας για δέκα μέρες. Ωστόσο, σήμερα (2/2) επέστρεψε σπίτι του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστή στο Τέξας.

Μετά την κατακραυγή και τις πιέσεις, αφέθηκε ελεύθερος, μαζί και ο πατέρας του. Στην απόφασή του, ο δικαστής ασκεί δριμεία κριτική στη διαδικασία της ICE, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να πετύχει ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται σωματική ή ψυχική βλάβη παιδιών, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση στόχευε τον πατέρα του αγοριού, ενώ ο Λίαμ κρατήθηκε προσωρινά.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κράτηση του παιδιού προέκυψε όταν ο πατέρας του, θεωρούμενος παράτυπος μετανάστης, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο βουλευτής του Τέξας, τόνισε ότι: ««Δεν θα σταματήσουμε μέχρι όλα τα παιδιά και οι οικογένειες να επιστρέψουν σπίτι τους».