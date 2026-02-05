Η κακοκαιρία σαρώνει το Ιόνιο: Ανεμοστρόβιλος στην Κέρκυρα, πλημμύρες στην Κεφαλονιά

Στην Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου, χτύπησε ήδη η κακοκαιρία, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα το διήμερο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας, προκαλώντας καταστροφές σε στέγες και περίπτερο του Δήμου.

Τουλάχιστον τρεις στέγες σπιτιών, καθώς επίσης και ένα περίπτερο του Δήμου παρασύρθηκαν από πολύ δυνατούς ανέμους με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν αρκετά προβλήματα, καθώς κλώνοι δέντρων στο βόρειο και νότιο συγκρότημα του νησιού έπεσαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική παραμένουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά

Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο διήμερο, με έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.