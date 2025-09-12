Η λειψυδρία «χτυπάει» τον Μόρνο: Έχει πλέον τη μικρότερη έκταση από το 2014

Το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos) ενεργοποίησε για την ενημέρωση των πολιτών το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την ώρα που η λειψυδρία «χτυπάει» τον πιο βασικό ταμιευτήρα για την ύδρευση της Αθήνας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Meteo, προκαλεί προβληματισμό το γεγονός ότι η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, βασικού ταμιευτήρα για την Αττική, έχει τη μικρότερη έκταση των τελευταίων, τουλάχιστον, 10 χρόνων.

Η παρατήρηση για το γεγονός ότι στερεύει ο Μόρνος έγινε από τους επιστήμονες στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2.

Η λειψυδρία «στεγνώνει» τον Μόρνο: Η συγκριτική έκταση

«Η τωρινή έκταση είναι περίπου 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η έκταση της λίμνης του Μόρνου ήταν 11,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το 2023, 15,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα -αυτή είναι και η μέση τιμή των τελευταία περίπου 10 ετών», αναφέρει η επιστημονική ομάδα.

Επιπλέον, όπως τονίζει το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, όσον αφορά τα αποθέματα του ταμιευτήρα της λίμνης του Μόρνου, η μείωση σε αυτά συμπίπτει με τη συρρίκνωση της επιφάνειας: -42%. «Τον Σεπτέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, η λίμνη είχε 328 εκατ. κυβικά νερού. Τον Σεπτέμβριο του 2025, 193 εκατ. κυβικά νερού», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, αυτές αποτυπώνονται στο Παρατηρητήριο τεχνητής λίμνης Μόρνου μέσα από τις μετρήσεις από δύο μετεωρολογικούς σταθμούς του ΜΕΤΕΟ, ο ένας στην κοινότητα Κoνιάκου, η οποία βρίσκεται βόρεια της λεκάνης του Μόρνου και ο άλλος στο φράγμα του Μόρνου, ενώ όπως επισημαίνει η επιστημονική ομάδα, τα συγκεκριμένα δεδομένα θα ανανεώνονται καθημερινά.

Στοιχεία για τη Λίμνη Μόρνου | Meteo.gr

Στοιχεία για τη Λίμνη Μόρνου | Meteo.gr

Η έκταση της Λίμνης Μόρνου | meteo.gr

Παράλληλα, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ανακοινώνει την ενεργοποίηση μίας νέας υπηρεσίας ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos). «Το πρόβλημα της μείωσης της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης του Μόρνου, οδήγησε τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να ενεργοποιήσει μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos)», αναφέρει χαρακτηριστικά η μονάδα METEO/ΕΑΑ.

Όπως τονίζει η επιστημονική ομάδα, βασικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και θα συγκρίνονται με παλαιότερες και προσθέτει ότι η πιο πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία του Μόρνου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 παρατηρήθηκε η μικρότερη έκταση της λίμνης του Μόρνου από το 2014, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2.