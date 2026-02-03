Η Lufthansa «σπάει τη σιωπή» για την πτήση της 16χρονης Λόρας: «Ταξίδεψε μόνη της»

Η 16χρονη Λόρα, που αναζητούνταν από τις ελληνικές αρχές, ταξίδεψε τελικά στη Γερμανία, με την αεροπορική εταιρεία να επιβεβαιώνει επίσημα το ταξίδι της.

Η απάντηση της Lufthansa προς την ΕΛ.ΑΣ. ήταν σύντομη και ξεκάθαρη: η ανήλικη ταξίδεψε μόνη της με την πτήση LH1283 στις 8 Ιανουαρίου, χωρίς να υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες.

Η ενημέρωση αυτή έφτασε στις ελληνικές αρχές με καθυστέρηση, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Μάλιστα, για την καθυστέρηση ανταπόκρισης της εταιρείας έχει ήδη γίνει αναφορά στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα ξεκίνησε το ταξίδι της νωρίς το πρωί από το Ρίο. Στις 10:10 αποβιβάστηκε από ταξί στου Ζωγράφου, όπου αναζήτησε πρόσβαση σε WiFi και στη συνέχεια προσπάθησε να πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα σε κοσμηματοπωλείο της περιοχής.

Αργότερα κατευθύνθηκε στην Ομόνοια, όπου από ταξιδιωτικό γραφείο αγόρασε το εισιτήριο για τη Γερμανία.

Από εκεί επιβιβάστηκε ξανά σε ταξί με προορισμό το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 17:35, αναχώρησε για Φρανκφούρτη με μία μόνο αποσκευή, ολοκληρώνοντας μια «σιωπηλή» διαδρομή που κράτησε ώρες αλλά παρέμεινε αθέατη μέχρι την επίσημη επιβεβαίωση της αεροπορικής εταιρείας.