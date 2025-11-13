Ο Φανούρης Καργάκης είναι ένα από τα δύο θύματα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια. Μαζί με την γυναίκα το είχανε 5 παιδιά, τα οποία άφησε ορφανά. Το αυτοκίνητό του μετά την επίθεση ήταν γεμάτο με σφάιρες κάτι που περιγράφει και την αγριότητα της αιματηρής συμπλοκής.

Η μητέρα του 39χρνου μιλώντας στον ΑΝΤ1, κατέθεσε την εκδοχή της για τα γεγονότα και κατονόμασε δύο οικογένειες που, όπως ισχυρίστηκε, ευθύνονται για το έγκλημα. «Οι Φραγκιαδάκηδες και οι Στιβακτάκηδες - αυτοί σκότωσαν το παιδί μου. Αυτό μόνο ξέρω: για όλα φταίνε οι Φραγκιαδάκηδες», δήλωσε.

Περιέγραψε πως το προηγούμενο βράδυ «πήγαν και μπαλοτάρανε το σπίτι του γαμπρού μου και του αδελφού του».

Την επόμενη ημέρα, συνέχισε, ενώ η αστυνομία βρισκόταν στο χωριό για τα περιστατικά του προηγούμενου βραδιού, οι ύποπτοι ανέβηκαν στην περιοχή της εκκλησίας και άρχισαν ξανά να πυροβολούν εναντίον σπιτιών του γαμπρού, του αδελφού και άλλων κοντινών οικιών της οικογένειας.

Κατά την εκδοχή της μητέρας, οι δράστες στη συνέχεια «κατέβηκαν από την εκκλησία στον δρόμο, έπεσαν πάνω στον γιο μου καθώς περνούσε με το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ».

«Εγώ κατέβηκα στον δρόμο και τους είδα που κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου», πρόσθεσε, κατονομάζοντας μέλη της οικογένειας που κατηγορεί:

«Είδα όλους τους Φραγκιαδάκηδες -ο Μανούσος, ο Γιάννης, ο Ανδρέας, ο Κωστής και ο πατέρας τους. Μαζί τους ήταν και ο ξάδελφός τους, ο Στιβακτάκης Μανούσος.

Πέρυσι το καλοκαίρι ο Κωστής Φραγκιαδάκης είχε μαχαιρώσει τον εγγονό μου και μπαλοτάρανε πάλι το αμάξι τους οι Φραγκιαδάκηδες με τον ξάδελφό τους. Τοτε υποσχέθηκαν ότι δεν θα μας ξαναενοχλήσουν, αλλά δεν το τήρησαν. Αυτοί μας ενοχλούσαν και μας προκαλούσαν συνέχεια».

«Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν. Θέλω όλοι τους να τιμωρηθούν», κατέληξε.