Η Μαρία Καρυστιανού στο μπλόκο της Νίκαιας: Μήνυμα στήριξης στον αγώνα των αγροτών

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, επισκέφθηκε το Μπλόκο της Νίκαιας, όπου συνομίλησε με αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον δίκαιο αγώνα τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το αγροτικό κίνημα για τη στήριξη που παρέχει στο κίνημα των Τεμπών, τονίζοντας ότι μαζί συνεχίζουν να διεκδικούν τη δικαίωση για το εγκληματικό δυστύχημα.

Από την πλευρά του, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας, αγρότης Κώστας Μητροδήμος, υπογράμμισε ότι το αγροτικό κίνημα θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των συγγενών και των οικογενειών των θυμάτων. Όπως σημείωσε, αυτό αποδείχθηκε έμπρακτα και με το άνοιγμα όλων των μπλόκων, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των γονέων στα δικαστήρια της Λάρισας κατά την έναρξη της δίκης πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το t-roi.gr ο κ. Μητροδήμος τόνισε επίσης ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη υπερβαίνει κάθε άλλο αγώνα του ελληνικού λαού και πως με ενότητα και αλληλεγγύη η δικαίωση είναι κοντά.

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε στους αγρότες ότι ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό του αγροτικού κινήματος. Στην τοποθέτησή της απάντησε ο εκπρόσωπος του Μπλόκου Νίκαιας, τονίζοντας ότι «πίσω δεν έχουμε μάθει να κάνουμε ποτέ» και διαβεβαιώνοντας πως, όποτε και για οτιδήποτε ζητηθεί στήριξη από τον Σύλλογο και τις οικογένειες των θυμάτων, το αγροτικό κίνημα θα είναι παρόν.