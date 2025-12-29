Η απόφαση των αγροτών για την κίνηση στην ΠΑΘΕ ως την Πρωτοχρονιά: Κλιμάκωση από το μπλόκο Νίκαιας

Κτηνοτρόφοι και αγρότες στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο (03/01) ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Αποκλεισμός του σταθμού στον Προμαχώνα

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 12:15 οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού επ αόριστον και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για φορτηγά. Πρόθεση των αγροτών είναι να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάτι που αν γίνει θα ακινητοποιήσει εκατοντάδες νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Ηδη σχηματίζεται ουρά χιλιομέτρων απο νταλίκες και στις δύο πλευρές του μεθοριακού σταθμού. Χθες ο αποκλεισμός του Προμαχώνα ηταν για δεκα ώρες, μέχρι τις 23:00, αλλά δεν ήταν τόσες πολλές οι νταλίκες σε αντίθεση με σήμερα που γίνεται η μεταφορά των προϊόντων ενόψει Πρωτοχρονιάς.

Σήμερα το μπλόκο του Προμαχώνα ενισχύθηκε με αγρότες από όλο τον Νομό που έφτασαν στον συνοριακό σταθμό με τα τρακτέρ τους κι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στο μπλόκο εδώ και 27 ημέρες.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στη Λάρισα

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, σκληραίνοντας τη στάση τους με αποκλεισμούς και των παραδρόμων που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα αγρότες από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ. Πρόκειται για παρακαμπτήριο δρόμο που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην ΠΑΘΕ και επιδίωκαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας. Η πορεία έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, με στόχο να γίνουν γνωστά στους πολίτες τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά και να ζητηθεί η στήριξη της κοινωνίας στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.



