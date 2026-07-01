Η μορφή τρομοκρατίας του pyro-terrorism που εφαρμόστηκε στη Θεσσαλονίκη

Το pyro-terrorism, ελληνιστί η πυρο-τρομοκρατία, συνιστά μορφή πολιτικά υποκινούμενης βίας κατά την οποία η φωτιά χρησιμοποιείται όχι ως απλό μέσο καταστροφής, αλλά ως εργαλείο εξαναγκασμού, εκφοβισμού και συμβολικής επικοινωνίας.

Η έννοια διακρίνεται ουσιωδώς από τον κοινό εμπρησμό, καθώς το αποφασιστικό κριτήριο δεν είναι μόνο η πρόκληση υλικής φθοράς, αλλά η επιδίωξη παραγωγής ευρύτερου ψυχολογικού, κοινωνικού ή πολιτικού αποτελέσματος. Στη διεθνή βιβλιογραφία, η πυρο-τρομοκρατία αναλύεται ως ασύμμετρη απειλή χαμηλού κόστους και υψηλής επιδραστικότητας, διότι αξιοποιεί την εγγενή τρωτότητα του φυσικού ή αστικού περιβάλλοντος και μετατρέπει τη φωτιά σε πολλαπλασιαστή ισχύος.

Γράφει ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης

Με άλλα λόγια, ο δράστης δεν χρειάζεται σύνθετο οπλικό σύστημα· αρκεί η στοχευμένη ενεργοποίηση ενός φαινομένου που, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογες συνέπειες.

Η πυρο-τρομοκρατία εντάσσεται στο πεδίο των ασύμμετρων απειλών, καθώς επιτρέπει σε άτομα ή μικρές ομάδες να προσβάλουν στόχους υψηλού συμβολισμού, να επιβαρύνουν τις κρατικές δομές απόκρισης και να δημιουργήσουν αίσθημα ανασφάλειας στον πληθυσμό.

Η φωτιά, ως μέσο επίθεσης, διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: εξαπλώνεται, προκαλεί πανικό, ενεργοποιεί μαζική κινητοποίηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και παράγει ισχυρή οπτική εικόνα, η οποία ενισχύεται περαιτέρω μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων.

Για τον λόγο αυτό, η πυρο-τρομοκρατία δεν αφορά αποκλειστικά δασικές πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και στο αστικό περιβάλλον, μέσω στοχευμένων εμπρηστικών ενεργειών εναντίον κατοικιών, οχημάτων, πολιτικών προσώπων, δημόσιων λειτουργών ή υποδομών.

Υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να προσεγγιστεί και το περιστατικό της Θεσσαλονίκης την 1η Ιουλίου 2026, κατά το οποίο εκδηλώθηκαν συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε κατοικίες που συνδέονται με πολιτικά στελέχη.

Χωρίς να προδικάζεται η τελική ποινική αξιολόγηση ή η ανακριτική κρίση των αρμόδιων αρχών, το γεγονός εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στη λογική της πυρο-τρομοκρατίας.

Η επιλογή στόχων με πολιτικό συμβολισμό,η χρονική εγγύτητα των ενεργειών, η χρήση φωτιάς ως μέσου εκφοβισμού και πρόκληση κινδύνου σε κατοικημένο περιβάλλον. Η επίθεση σε κατοικία πολιτικού προσώπου δεν πλήττει μόνο την περιουσία· πλήττει τον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή το σημείο όπου το άτομο θεωρεί ότι βρίσκεται εκτός δημόσιας αντιπαράθεσης.

Έτσι, η πράξη αποκτά ευρύτερο μήνυμα, ότι η πολιτική ταυτότητα μπορεί να καταστεί αιτία στοχοποίησης ακόμη και στο επίπεδο της προσωπικής και οικογενειακής ασφάλειας.

Η σημασία του φαινομένου για τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας είναι ιδιαίτερη. Τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως συμβατικοί εμπρησμοί, αλλά ως γεγονότα που απαιτούν συνδυασμένη επιχειρησιακή, ανακριτική και στρατηγική αξιολόγηση.

Η πυρο-τρομοκρατία βρίσκεται ακριβώς στη διασταύρωση δημόσιας τάξης, πυροσβεστικής διερεύνησης, αντιτρομοκρατικής ανάλυσης και διαχείρισης κρίσεων. Συνεπώς, η κατανόησή της είναι κρίσιμη, διότι αναδεικνύει πώς ένα παραδοσιακό φυσικοχημικό φαινόμενο, η φωτιά, μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής βίας και κοινωνικής αποσταθεροποίησης.

*Ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης είναι Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποψήφιος Διδάκτορας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων & παράλληλα Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΔΠΜΣ ''Ενεργειακά Συστήματα'' του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Εισήλθε στη Σχολή Ανθυποπυραγών με κατατακτήριες εξετάσεις με πρώτο πτυχίο αυτό της Γεωλογίας (ΑΠΘ). Εχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (MBA από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & MSc Διαχείρησης Καταστροφών & Κρίσεων από το ΕΚΠΑ). Επίσης απόφοιτος ΙΕΚ '«Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών». Είναι επίσης αναλυτής σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας και κρίσεων.

