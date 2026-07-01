Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια σε οχήματα πολιτευτών της ΝΔ - Τραυματίστηκε η Αφροδίτη Νέστορα

Σοβαρά περιστατικά έλαβαν χώρα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με αγνώστους να εξαπολύουν επιθέσεις σε οχήματα τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ άλλων η υποψήφια του κόμματος, Αφροδίτη Νέστορα.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του Mega, περί τις 04:00 άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η κα Νέστορα, η οποία είναι και γνωστή δικηγόρος, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να ξεσπάσει φωτιά.

Επιθέσεις με γκαζάκια κατά οχημάτων πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ η πυλωτή και η είσοδος του οικήματος έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές.

Κατά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η πολιτεύτρια κατέβηκε στην πυλωτή για να δει τι συμβαίνει, όταν και τραυματίστηκε. Κάποια στιγμή κατέβηκε και η μητέρα της, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Και ο πατέρας της νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο συνολικά πέντε άτομα - η κα Νέστορα, που φέρεται να έχει εγκαύματα, οι γονείς της και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, περίπου την ίδια ώρα έγινε άλλη μία επίθεση με γκαζάκια, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο.

Στόχος, όπως αποδείχθηκε, ήταν το όχημα του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη.

Τέλος, άλλη μία επίθεση έλαβε χώρα σε όχημα στο σπίτι του Πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, με τον ίδιο να αναφέρει στον ΣΚΑΪ πως περί τις 03:00 αντιλήφθηκε την έκρηξη.

Στο περιστατικό αυτό, δεν αναφέρθηκε σοβαρή υλική ζημιά ή τραυματισμός.