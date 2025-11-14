Η έρευνα της Metron Analysis για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), με τη χρηματοδότηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία.

Το 76% των πολιτών ηλικίας 17-45 ετών πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 22% βλέπει θετική πορεία.

Παράλληλα, το 39% εκτιμά ότι σε 5-10 χρόνια η ζωή τους θα είναι χειρότερη, με μόνο το 34% να ελπίζει σε βελτίωση.

Η ακρίβεια «πνίγει» την κοινωνία

Το 71% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Το αυξημένο κόστος ζωής φαίνεται να είναι ο βασικός παράγοντας που τροφοδοτεί την απαισιοδοξία και την ανασφάλεια.

Διαβάστε ακόμα: Πόσο κοστίζει να κάνεις ένα παιδί στην Ελλάδα σήμερα;

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι 7 στους 10 νέους δηλώνουν πως οι οικονομικές και στεγαστικές δυσκολίες τους αποτρέπουν από το να αποκτήσουν παιδιά. Η απόκτηση παιδιών βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες (24%), ενώ ο γάμος ακόμη χαμηλότερα (9%).

Η έρευνα δείχνει ότι το 68% των νέων έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Στα ερωτήματα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απόψεις διχάζονται:

51% τη βλέπει ως ευκαιρία για τους εργαζόμενους

49% τη θεωρεί απειλή για την αγορά εργασίας

«Καμπανάκι» από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σχολίασε:

«Τα ευρήματα της έρευνας είναι εντυπωσιακά και αξίζει να αναδειχθούν.

Όταν το 76% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει όλους.

Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι ζήτημα εθνικής σημασίας».