Η έρευνα της Metron Analysis για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), με τη χρηματοδότηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία.
Το 76% των πολιτών ηλικίας 17-45 ετών πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 22% βλέπει θετική πορεία.
Παράλληλα, το 39% εκτιμά ότι σε 5-10 χρόνια η ζωή τους θα είναι χειρότερη, με μόνο το 34% να ελπίζει σε βελτίωση.
Η ακρίβεια «πνίγει» την κοινωνία
Το 71% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Το αυξημένο κόστος ζωής φαίνεται να είναι ο βασικός παράγοντας που τροφοδοτεί την απαισιοδοξία και την ανασφάλεια.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι 7 στους 10 νέους δηλώνουν πως οι οικονομικές και στεγαστικές δυσκολίες τους αποτρέπουν από το να αποκτήσουν παιδιά. Η απόκτηση παιδιών βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες (24%), ενώ ο γάμος ακόμη χαμηλότερα (9%).
Η έρευνα δείχνει ότι το 68% των νέων έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και επαγγελματικές ευκαιρίες.
Στα ερωτήματα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απόψεις διχάζονται:
51% τη βλέπει ως ευκαιρία για τους εργαζόμενους
49% τη θεωρεί απειλή για την αγορά εργασίας
«Καμπανάκι» από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου
Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σχολίασε:
«Τα ευρήματα της έρευνας είναι εντυπωσιακά και αξίζει να αναδειχθούν.
Όταν το 76% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι ζήτημα εθνικής σημασίας».
