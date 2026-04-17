Η νέα λεωφορειακή γραμμή που συνδέει για πρώτη φορά Κηφισιά και Ωρωπό - Πότε τίθεται σε λειτουργία

Η καθημερινότητα των κατοίκων της Βόρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού αλλάζει ριζικά από την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, με την επίσημη έναρξη της νέας λεωφορειακής γραμμής του ΟΑΣΑ 510 «Ζηρίνειο – Μαρκόπουλο – Σκάλα Ωρωπού».

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός ονείρου δεκαετιών που δικαιώνει τις επίμονες προσπάθειες της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου Γιώργου Γιασημάκη, προσφέροντας μια απευθείας και αξιόπιστη σύνδεση που καλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο περιοχών.

Στάσεις του νέου αστικού

Η διαδρομή της νέας γραμμής ξεκινά από το Ζηρίνειο στην Κηφισιά και διασχίζει σημαντικούς κόμβους όπως η Νέα Ερυθραία, η Εκάλη, η Δροσιά, ο Άγιος Στέφανος και το Μαρκόπουλο, πριν καταλήξει στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού.

Οι επιβάτες που μετακινούνται προς τον Ωρωπό θα εξυπηρετούνται από στάσεις όπως το Καστρί, η Πλατεία Κέννεντυ, το Αρσάκειο και ο Κόμβος Πολυδενδρίου, ενώ η επιστροφή προς την Κηφισιά περιλαμβάνει σημεία όπως το Πνευματικό Κέντρο Μαρκοπούλου, το Κρυονέρι και την Πλατεία Νέας Ερυθραίας, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της χειμερινής περιόδου, από τη Δευτέρα έως το Σάββατο οι αναχωρήσεις από το Ζηρίνειο πραγματοποιούνται στις 06:30, 14:40 και 16:25, ενώ από τον Ωρωπό τα λεωφορεία ξεκινούν στις 06:30, 08:00, 16:10 και 18:00.

Τις Κυριακές, η γραμμή λειτουργεί με δύο δρομολόγια ανά κατεύθυνση, συγκεκριμένα στις 10:35 και 15:45 από την Κηφισιά και στις 11:50 και 16:00 από τον Ωρωπό.

