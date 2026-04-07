Η νέα πινακίδα στους δρόμους της Αθήνας: Τι να κάνετε όταν τη δείτε - Πού βρίσκεται

Κάποιοι θα δουν αυτό το σχήμα και θα νομίζουν ότι είναι καλλιτεχνική παρέμβαση, κάτι φέρνει σε πέταλο, κάτι σε πώμα μπουκαλιού, αλλά δεν είναι άλλο παρά η νέα πινακίδα σήμανσης στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτή η πινακίδα συνδέεται μάλιστα με την επερχόμενη παράδοση στο κοινό της αναπλασμένης πολυτροπικής οδού βασιλίσσης Όλγας. Ας δούμε όμως τι σημαίνει. Αρχικά, αυτή η πινακίδα υπάρχει ήδη στον ΚΟΚ, απλά δεν υπήρχε μέχρι τώρα προηγούμενο χρήσης της στην περιοχή.

Τι σκοπό έχει η νέα πινακίδα

Αν και μοιάζει λίγο με πινακίδα αναστροφής, σημαίνει ωστόσο «Ανακάμπτων Ελιγμός Αριστερά», δηλαδή την ανάγκη πραγματοποίησης ενός απότομου ελιγμού για είσοδο σε μία περιοχή, σε αυτή την περίπτωση στην περιοχή της Πλάκας.

Συγκεκριμένα, στην πορεία από Σύνταγμα προς Βασιλίσσης Αμαλίας, θα είναι τοποθετημένη η πινακίδα συνοδευόμενη από ένα φανάρι, στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, και αμφότερα θα επιτρέπουν μία παρακαμπτική ανατροφή για άμεση πρόσβαση στην Πλάκα, χωρίς να χρειάζεται ο γύρος της πλατείας Συντάγματος.