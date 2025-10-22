Η Πεντέλη στους 10 πιο στοιχειωμένους δρόμους της Ευρώπης: Η «ανατριχιαστική» λίστα

Με το Halloween να φτάνει σιγά σιγά, είναι η εποχή του χρόνου όπου οι ιστορίες φαντασμάτων και όλα τα παραφυσικά πράγματα έρχονται στο προσκήνιο.

Tο DiscoverCars.com έψαξε μέσα στα τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίσει και να περιορίσει δέκα από τους πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη, καθώς και τις οδυνηρές ιστορίες και τους αστικούς θρύλους που συνδέονται με κάθε τρομακτικό δρόμο.

Οι δρόμοι προς το Όρος Πεντέλη στην Αττική ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είναι πιο διάσημοι για την παραφυσική τους δραστηριότητα, συγκεκριμένα προς το σπήλαιο στο βουνό που είναι γνωστό ως Σπήλαιο Νταβέλη.

Υπήρξαν και αναρτήσεις σε διαδικτυακά φόρουμ που περιέγραψαν τον δρόμο προς το σπήλαιο χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «εξαιρετικά τρομακτικό με έντονο φαινόμενο αποπροσανατολισμού» ενώ υπάρχει μακρά ιστορία αναφορών για μυστηριώδη γεγονότα κοντά στο σπήλαιο, συμπεριλαμβανομένων και εμφανίσεων UFO.

Το βιβλίο του Έλληνα συγγραφέα Γιώργου Μπαλάνου το 1982 «Το αίνιγμα της Πεντέλης» περιγράφει μια σειρά από περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα που προσπαθούσε να ξεκινήσει το αυτοκίνητό του κοντά στο όρος Πεντέλη, όταν ξαφνικά είδε μια τεράστια μαύρη σφαίρα που έμοιαζε να ήταν από καπνό έξω από το παράθυρό του, γεγονός που τον γέμισε τρόμο και τον έκανε να νιώθει ότι ήταν σαν «Κάτι να προσπαθεί να μπει στο μυαλό του».

Οι πιο στοιχειωμένοι δρόμοι της Ευρώπης

Staatsstrasse 2080, το Δάσος Ebersberg στην Βαυαρία, Γερμανία

Πολλοί οδηγοί έχουν αναφέρει ότι συνάντησαν τη «Λευκή Γυναίκα του Δάσους Ebersberg». Ανά τα χρόνια, οι οδηγοί ανέφεραν ότι είχαν πάρει μια γυναίκα από την άκρη του δρόμου η οποία ήταν ντυμένη στα λευκά και ξαφνικά εξαφανιζόταν από τις πίσω θέσεις του αυτοκινήτου.

Ο δρόμος D7 από το Caen στο Luc-sur-Mer στο Calvados, Νορμανδία, Γαλλία

Εμφανίσεις της «La Dame Blanche» ή της Λευκής Κυρίας έχουν καταγγελθεί σε αυτήν την περιοχή, με ορισμένες αναφορές να λένε ότι η νεαρή γυναίκα που έκανε ωτοστόπ φαινόταν αρχικά ήρεμη όταν έμπαινε στο αυτοκίνητο, αλλά ξαφνικά άρχιζε να πανικοβαλλόταν και να προειδοποιεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί σε μια επερχόμενη στροφή, πριν εξαφανιστεί.

Ο δρόμος DW875 από το Mielec στο Kolbuszowa στο Przyłęk της Πολωνίας

Έχουν αναφερθεί πολλές εμφανίσεις φαντασμάτων, πιο συχνά ενός μικρού κοριτσιού που κρατά ένα κομπολόι ή ενός στρατιώτη που περιπλανιέται στο δρόμο.

Η ευθεία Kinmount στο Dumfries και το Galloway, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο

Κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν φαντάσματα στην άκρη του δρόμου σύμφωνα με την έρευνα. Το DiscoverCars.com διαπίστωσε ότι όσοι εργάζονται στον κλάδο των φορτηγών γνωρίζουν καλά αυτό το ανατριχιαστικό τμήμα του δρόμου και συχνά υποστηρίζουν ότι η σωματική και πνευματική εξάντληση από τις μεγάλες διαδρομές μπορεί να κάνει παιχνίδια στο μυαλό.

Παράκαμψη Stocksbridge στο Νότιο Γιορκσάιρ, Αγγλία

Αυτός ο δρόμος κοντά στο Σέφιλντ είναι γνωστός για τις εμφανίσεις φαντασμάτων. Λέγεται ότι είναι χτισμένος κοντά ή πάνω από ένα παλιό μοναστήρι και πολλοί έχουν αναφέρει ότι είδαν έναν μεσαιωνικό μοναχό να περιπλανιέται εκεί.

Blue Bell Hill στο Κεντ, Αγγλία, ΗΒ.

Μερικοί πιστεύουν ότι είναι στοιχειωμένος από το φάντασμα μιας νεαρής γυναίκας που προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι της. Γνωστό από τους ντόπιους ως «το φάντασμα του «Blue Bell Hill», υπήρξαν αναφορές για οδηγούς που σταμάτησαν για να πάρουν μια νεαρή γυναίκα, μόνο για να εξαφανιστεί ξαφνικά από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Ο δρόμος B3212 στο Dartmoor στο Ντέβον, Αγγλία,

Γνωστά ως «Τριχωτά Χέρια», η έρευνα διαπίστωσε ότι για πάνω από έναν αιώνα, υπάρχουν αναφορές για ένα ζευγάρι τριχωτών χεριών που αρπάζουν το τιμόνι, σε μια προσπάθεια να βγάλουν τον οδηγό από τον δρόμο στο Ντέβιν. Διαπιστώθηκε ότι πολλοί ντόπιοι γνωρίζουν ανθρώπους που ένοιωσαν τρόμο σε αυτόν τον δρόμο.

Παλιά οδός Tramore και γύρω από την N25, Waterford, Ιρλανδία

Λέγεται ότι το φάντασμα ενός ηλικιωμένου άνδρα στοιχειώνει αυτόν τον δρόμο, ενώ αναφέρθηκαν εμφανίσεις ενός άνδρα με «σκυφτή» στάση σώματος που βγαίνει στο δρόμο και στη συνέχεια εξαφανίζεται, σύμφωνα με την έρευνα. Δρόμος προς το λόφο

Montpelier, κομητεία Δουβλίνου, Ιρλανδία

Πολλοί είναι αυτοί που έχουν αναφέρει ότι αισθάνονται μια γενική αίσθηση ανησυχίας και παράνοιας στους δρόμους αυτούς. Λέγεται ότι ένιωθαν σαν κάτι ή κάποιος να κρύβεται κάπου μακριά από το οπτικό τους πεδίο.