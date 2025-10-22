«Η πιο αστεία δουλειά που έκανα για επιβίωση; Γυμνό Μοντέλο στην Καλών Τεχνών» - Άγνωστες ιστορίες του Διονύση Σαββόπουλου

Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο και σε όλους τους ακροατές από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

Εκτός από τα χιλιάδες «αντίο», ξεθάβουμε ιστορίες του καλλιτέχνη, προσπαθώντας να φωτίσουμε τις άγνωστες πτυχές της ζωής του και της πορείας του.

Σε ένα απολαυστικό βίντεο που έφερε στο φως ο ΣΚΑΙ, ο καλλιτέχνης διηγείται την ιστορία του από όταν έκανε το γυμνό μοντέλο στη Σχολή Καλών Τεχνών: «Στην Αθήνα πήγα στον αδελφικό μου φίλο, τον ζωγράφο Άγγελο Ραζή. Με φιλοξένησε στο δωματιάκι του. Όμως ο Άγγελος μετά πήγε φαντάρος, και έτσι βρέθηκα να κοιμάμαι στα παγκάκια.

Σύχναζα, όμως, και σε γραφεία Συλλόγου, χαμηλά στην Ασκληπιού, στην Ακαδημίας.

Όταν έκανε κρύο, διέρρηγνυα το ένα τζαμάκι της εξώπορτας και περνούσα μέσα — τόσο αδύνατος ήμουν.

Έστρωνα κάτω αφίσες και κοιμόμουν, ώσπου ένα πρωί ήρθε ένα μέλος της Επιτροπής να πάρει κάτι χαρτιά.

Είδε έναν με μακριά μαλλιά να κοιμάται κατάχαμα και φρίκαρε ο άνθρωπος.

Του πήγα εγώ ένα ποτήρι νερό για να συνέλθει. Μου λέει: “Δεν κάνει, ρε φίλε, να κοιμάσαι εδώ.” Ε, δεν ξαναπήγα.

Έκανα διάφορες δουλειές για να επιβιώσω. Η πιο αστεία; Γυμνό μοντέλο στην Καλών Τεχνών, στην τάξη του καθηγητή Μαυροειδή. Ο φίλος μου, ο Διονύσης Φωτόπουλος — ο μετέπειτα γαμπρός και σκηνογράφος μας — με πήγε.

Με πήγε, αλλά ντρεπόμουν στην αρχή, διότι πας σε μια γωνιά, πετάς τα ρούχα σου και φοράς μια ποδίτσα. Ύστερα περιμένεις να τακτοποιηθούν σπουδάστριες και σπουδαστές στα καβαλέτα τους. Και όταν λέγανε ότι είναι έτοιμοι έβγαζα τη ρομπίτσα και κατακίκκινος από ντροπή ανέβαινα τα τρία σκαλάκια»



