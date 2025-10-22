Η σπάνια τηλεοπτική στιγμή Διονύση Σαββόπουλου – Χάρρυ Κλυνν και το «ψαλίδι» της ΕΡΤ

Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του ’80, τότε που η ελληνική τηλεόραση ακόμη έψαχνε τον βηματισμό της, ο Διονύσης Σαββόπουλος τόλμησε να κάνει κάτι διαφορετικό. Με την εκπομπή του στην ΕΡΤ, «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι» (1986-1987), δεν περιορίστηκε στη μουσική.

Μιλούσε για την τέχνη, τη γλώσσα, την πολιτική, για τα κέντρα διασκέδασης, ακόμα και για την ελεύθερη ραδιοφωνία. Ήταν μια εκπομπή που έσπαγε τα στεγανά, όπως ακριβώς και ο ίδιος.

Κι εκεί, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έφερε στο πλευρό του έναν άνθρωπο που τότε θεωρούνταν «ανεπιθύμητος» από την κρατική τηλεόραση: τον Χάρρυ Κλυνν. Ο σατιρικός καλλιτέχνης είχε δεχθεί «ψαλίδι» από την ΕΡΤ λόγω της σκληρής κριτικής του στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Όμως ο Σαββόπουλος, με το γνωστό του πείσμα, πάτησε πόδι και του έδωσε βήμα.

Η εμφάνιση αυτή έμεινε ιστορική. Σπάνια έβλεπες τον Χάρρυ Κλυνν στην τηλεόραση της δεκαετίας του ’80. Στο σκετς που παρουσίασαν μαζί, οι δυο τους συζητούσαν να ανοίξουν ένα ιδιωτικό κανάλι - μια ιδέα που τότε ακουγόταν σχεδόν αιρετική.

Και στο τέλος, με το γνώριμο χιούμορ τους, τσακώνονταν για το ποιο όνομα θα βγει στην οθόνη: «Χάρρυ Κλυνν – Σαββόπουλος» ή «Σαββόπουλος – Χάρρυ Κλυνν».

Στο σκετς που παρουσίασαν μαζί, οι δυο τους αποφάσισαν να στήσουν το δικό τους κανάλι, το θρυλικό «ΝΤΟΝΕΡ-ΚΕΜΠΑΜΠ ΤΙ-ΒΙ». Το πρόγραμμα του καναλιού ήταν μια καυστική παρωδία της τηλεοπτικής πραγματικότητας:

ρεπορτάζ της κοινής γνώμης, στο οποίο απαντούσε μόνο ο Χάρρυ Κλυνν, σαπουνόπερα με τίτλο «Οικογένεια αγαπιόμαστε», δραματική σειρά «Το μυστικό της πατημένης πατάτας», βραδιά μπαλέτου και χορόδραμα, μουσικό διάλειμμα, ειδήσεις και δελτίο καιρού - από το οποίο οι δύο παρουσιαστές έβγαιναν μούσκεμα.

Ήταν μια στιγμή που έδειχνε πως η τέχνη και η σάτιρα μπορούσαν να σπάσουν τα όρια της λογοκρισίας, να φέρουν γέλιο αλλά και να τσιγκλίσουν όσους έκοψαν τον Χάρρυ Κλυνν.

Μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν αδιανόητη, σε μια εποχή όπου η τηλεόραση ήταν κρατικά ελεγχόμενη και η ελευθερία του λόγου έβρισκε διέξοδο μόνο μέσα από τέτοιες μικρές «ανταρσίες».

Τώρα, με τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, η μνήμη εκείνης της εκπομπής επιστρέφει σαν νοσταλγικό φλας μπακ.