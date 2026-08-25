Η πιο γλυκιά επισκέπτρια της Σύμης: Μια φώκια βγήκε για ηλιοθεραπεία

Ένα απρόσμενο αλλά πανέμορφο θέαμα περίμενε όσους βρέθηκαν στην παραλία Γυάλα, στο Νημποριό της Σύμης. Μια χαριτωμένη φώκια αποφάσισε να κάνει τη δική της στάση στην ακτή, ξαπλώνοντας ράθυμα κάτω από τον αιγαιοπελαγίτικο ήλιο.
Χωρίς κανένα ίχνος ανησυχίας από την ανθρώπινη παρουσία, το θαλάσσιο θηλαστικό απόλαυσε για λίγο τη ζεστασιά της άμμου και την ηρεμία του τοπίου. Αφού χάρισε στιγμές ανεμελιάς στους τυχερούς λουόμενους, γλίστρησε ξανά με απόλυτη ηρεμία στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.
- Το ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη για τον Αντώνη Πανούτσο: «Ντρέπομαι για αυτά που διαβάζω»
- Δημοσκόπηση Interview: Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή - Εκλογές τώρα με οριακό προβάδισμα ζητούν οι πολίτες
- Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός: Η Ορνέλα Μούτι στα 71 της φορά το κόκκινο κραγιόν και είναι πιο όμορφη από ποτέ
- Το χωριό «καταφύγιο» για τον καύσωνα που έχει 6 βαθμούς κάτω από την υπόλοιπη Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.