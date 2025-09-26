Θετικά αλλά με επιφυλάξεις σχολίασε τις πρόσφατες εξελίξεις ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για πολλοστή ημέρα την απεργία πείνας του στην πλατεία Συντάγματος, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση γύρω από τον θάνατο του γιου του.

Μιλώντας στην κάμερα του OPEN, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε:

«Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Ο απεργός πείνας επιμένει στην ανάγκη για πλήρη και διαφανή έρευνα, υπογραμμίζοντας πως το βασικό του αίτημα παραμένει η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γιος του.

Όπως αργότερα μετέδωσε το MEGA, ο Πάνος Ρούτσι είπε:

«Δεν δέχομαι τίποτα από όλα αυτά, συνεχίζουν να μας κοροιδεύουν. Είμαι εδώ και θα συνεχίσω μέχρι τέλους».

Πάνος Ρούτσι: Η έγκριση του αιτήματος εκταφής

Δεκτό έγινε σήμερα το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος την 28η Φεβρουαρίου ήταν μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Υπογραμμίζεται ότι η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με DNA. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε, καταρχάς, το αίτημα του κ. Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.