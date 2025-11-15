Η πρώτη δίωξη με τον νόμο προστασίας του Μνημείου στον Ρουβίκωνα

Ποινική δίωξη για παραβίαση του νέου νόμου περί προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, καθώς και για δύο ακόμη πλημμελήματα, ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε 23 μέλη της ομάδας «Ρουβίκωνας».

Τα μέλη της συλλογικότητας είχαν ανοίξει πανό μπροστά από το Μνημείο στο Σύνταγμα το βράδυ της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου, φωνάζοντας συνθήματα.

Η βασική κατηγορία αφορά την παραβίαση του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο απαγορεύει κατάληψη, συνάθροιση ή αλλοίωση στον χώρο του Μνημείου.

Παράλληλα, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων και για άρνηση δακτυλοσκόπησης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Οι 23 προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις μετά την ενέργεια των μελών του Ρουβίκωνα, οι οποίοι άνοιξαν πανό με το μήνυμα «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες» μπροστά από τη Βουλή, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας.