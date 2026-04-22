Εντός του 2026 αναμένεται να ισχύσει το νέο μοντέλο λήψης της ετήσιας άδειας που εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Η πρόβλεψη για τη «σπαστή» άδεια εισάγει μια νέα συνθήκη και μια σημαντική αλλαγή στον εργασιακό βίο, αφού οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να αιτούνται περισσότερες περιόδους ημερών άδειας μέσα στο έτος, αντί για τη μέχρι σήμερα καθιερωμένη συνεχόμενη χορήγηση.

Μέχρι και πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο νόμος όριζε ότι η άδεια έπρεπε να λαμβάνεται από τον εργαζόμενο αδιαίρετη, σε μία περίοδο. Υπήρχε και δυνατότητα κατάτμησης, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, αλλά οι 2 εβδομάδες έπρεπε υποχρεωτικά να είναι συνεχόμενες.

Η «σπαστή» άδεια δηλαδή η δυνατότητα κατάτμησης της άδειας, αλλάζει αυτό το πλαίσιο, λειτουργώντας πάντως και υπέρ του εργαζομένου, αφού επιτρέπει και μια πιο ευέλικτη κατανομή, αλλά και δεν αναιρεί την προηγούμενη δυνατότητα, αφού κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη, ένας εργαζόμενος μπορεί να πάρει συνεχόμενες ημέρες άδειας, όπως έκανε μέχρι σήμερα.

Το θολό σημείο της δυνατότητας της «σπαστής» άδειας

Μέχρι σήμερα λοιπόν, η άδεια μπορούσε να κατατμηθεί σε δύο περιόδους, με την προϋπόθεση ότι μία από αυτές θα ήταν συνεχόμενη και θα διαρκούσε τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερη εργασία ή 12 για εξαήμερη, την περίοδο μεταξύ 1 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου.

Με τη νέα πρόβλεψη, ένας εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα θα μπορεί να σπάσει σε περισσότερες περιόδους την άδεια που δικαιούται, αρκεί σε κάθε περίοδο να πάρει κατ' ελάχιστο 5 ημέρες αδείας. Για παράδειγμα, η λήψη της άδειας θα είναι δυνατή ακόμη και σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους. Η επιλογή των ημερομηνιών θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της επιχείρησης όσο και τις προσωπικές ανάγκες του εργαζομένου.

Παρουσιαζόταν μέχρι σήμερα όμως το φαινόμενο, πολλές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα οι μικρότερες) να προτιμούν το παραδοσιακό μοντέλο της μαζικής άδειας τον Αύγουστο, είτε λόγω μειωμένης δραστηριότητας είτε λόγω παύσης δραστηριοτήτων.

Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να πάρουν τις άδειες τους οποιαδήποτε άλλη περίοδο, αφού τις έπαιρναν την περίοδο κατά την οποία η επιχείρηση έκλεινε ή υπολειτουργούσε.

Με το εργασιακό νομοσχέδιο, καταργείται η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς το συνεχόμενο τμήμα της άδειας.

Επομένως, η νέα αυτή πρόβλεψη φαίνεται να εξυπηρετεί περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών όλον τον χρόνο λ.χ. εταιρείες ανάπτυξης και παροχής λογισμικού, προσφέροντας στις περιπτώσεις αυτές πράγματι ευελιξία.

Παραμένει λοιπόν το ζήτημα του πώς θα προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα οι μικρές και συνοικιακές επιχειρήσεις, αφού η επιτυχία των νέων ρυθμίσεων θα εξαρτηθεί από την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και συνεργασίας εργοδότη - εργαζόμενου.

Παράλληλα, μια ανησυχία για την οποία οι ειδικοί προειδοποιούν, είναι πως αν ο εργοδότης δεν εγκρίνει το αίτημα της «σπαστής» άδειας, ο εργαζόμενος θα πρέπει να το αναπροσαρμόσει, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες και πιθανά τριγμούς στον χώρο εργασίας.

Η σωστή διαχείριση της άδειας παραμένει κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της εργασίας, καθώς και για την εξασφάλιση της αναγκαίας ανάπαυσης των εργαζομένων.