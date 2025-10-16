Η Στέλλα γλίτωσε από τον καρκίνο αλλά ο Dr Krueger την παραμόρφωσε και έχασε τη φωνή της: «Τρέφεται με σύριγγα»

Η γυναίκα που έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στα χέρια, του «Dr Krueger», αποφάσισε να αποκαλυφθεί δημόσια, να δείξει το πρόσωπό της και να πει το όνομά της! Η Στέλλα Σπανουδάκη, η οποία έχασε τη φωνή της μετά από σειρά επεμβάσεων, μίλησε για πρώτη φορά, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της.

Η ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη ξεκίνησε το 2014, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον «Ευαγγελισμό». Το χειρουργείο ήταν επιτυχές, και οι γιατροί μιλούσαν τότε για πλήρη ίαση. Μέσα σε πέντε χρόνια, η ασθένεια είχε νικηθεί.

Όμως, εκεί που περίμενε να ξανακερδίσει τη ζωή και την αυτοπεποίθησή της, άρχισε για εκείνη ένας νέος Γολγοθάς. Μετά τις ακτινοθεραπείες εμφάνισε σοβαρές παρενέργειες και διαγνώστηκε με οστεονέκρωση.

Έπειτα από σύσταση, το ζευγάρι απευθύνθηκε στον γιατρό που υποσχέθηκε να προχωρήσει σε επέμβαση αποκατάστασης της γνάθου. Μέχρι τότε, η γυναίκα μπορούσε να μιλά και να τρέφεται κανονικά, μετά τις επιτυχημένες επεμβάσεις για τον καρκίνο που είχε υποβληθεί στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το χειρουργείο διήρκησε πάνω από 10 ώρες και όταν τελείωσε, η ασθενής απομονόθηκε στη ΜΕΘ, γιατί ένα από τα μέλη της χειρουργικής ομάδας είχε κορονοϊό.

«Όταν βγήκε και μπήκε στο δωμάτιο, βρήκα έναν άνθρωπο ανοιγμένο από κατάκλιση και με πρόσωπο παραμορφωμένο, δεν μπορούσε να μιλήσει ή να φάει. Είπε πως το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και όταν συνέλθει η ασθενής θα τακτοποιηθεί. Η γλώσσα κόπηκε και ράφτηκε στη βάση του στόματος», είπε ο σύζυγος της στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Το πρώτο χειρουργείο έγινε τον Νοέμβριο 2021 και παρουσιάστηκε επιπλοκή. Σύμφωνα με τον σύζυγο, ζητήθηκε από τον γιατρό να υπογράψει για το δεύτερο που έγινε τον επόμενο μήνα, επειδή χαρακτηρίστηκε πολύ επικίνδυνο.

«Μας ζήτησε 8.000 ευρώ»

Μάλιστα, όταν απευθύνθηκε στον γιατρό για την αποκατάσταση, στο νοσοκομείου «Άγιος Σάββας», ο σύζυγός της καταγγέλλει ότι εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της.

«Μας ζήτησε αρχικά 3.000 ευρώ, μετά 5.000 ευρώ για έναν ορθοπεδικό. Όλα με χρηματική αμοιβή», ανέφερε ο σύζυγός της στην εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος της, Ηλίας Σιδέρης, έκανε λόγο για σαφή εκβιασμό και προσκόμισε γραπτά μηνύματα που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν τις παράνομες απαιτήσεις.

«Την εκβίασε για να του δώσει 13.000 ευρώ. Για κακή του τύχη, έχουμε γραπτά μηνύματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η δημόσια εμφάνιση και το μήνυμα της

Για πρώτη φορά, η Στέλλα αποφάσισε να δείξει το πρόσωπό της και να πει δημόσια το όνομά της: «Θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία από το «Άλμα Ζωής». Τότε δεν κρυβόμουν. Νίκησα τον καρκίνο και το φώναζα στους φίλους μου. Μετά το «χρυσό ψαλίδι», κρύβω το πρόσωπό μου, ενώ θα έπρεπε να το διαφημίζω. Θα πω το όνομά μου: Στέλλα Σπανουδάκη"», είπε συγκινημένος ο σύζυγός της για λογαριασμό της.

Η ίδια, μέσα από τον άνθρωπο που τη στηρίζει, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα: «Με έκλεισε στο σπίτι, αλλά όχι στο ψυχιατρείο. Δεν θέλω πίσω τα λεφτά μου. Θέλω πίσω τη ζωή μου και την αξιοπρέπεια που μου ισοπέδωσε».



