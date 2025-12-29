Η στιγμή που αγρότες κλείνουν παρακαμπτήριες στη Νίκαια: Ένταση αλλά και στήριξη από οδηγούς

Μπλόκο στις παρακαμπτήριες οδούς του κόμβου της Νίκαιας έστησαν από τις 16:00 οι αγρότες της Λάρισας, κινούμενοι προς το σημείο με τα τρακτέρ τους, μαύρες σημαίες, κόρνες και συνθήματα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, άλλη ομάδα αγροτών κινήθηκε προς το Κιλελέρ, ενώ θα γίνει και πομπή αγροτών και κτηνοτρόφων προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα αιτήματά τους.

Ένταση, αλλά και στήριξη στους αγρότες από οδηγούς

Κατά τον αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών προέκυψαν εντάσεις με οδηγούς. Άλλοι ζητούσαν από τους αγρότες να ανοίξουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ κάποιοι επέρριπταν ευθύνες στην Τροχαία, καθώς, όπως λένε, δεν τους είχε ενημερώσει και δεν φρόντισε να κάνει παρακάμψεις προτού «πέσουν» τα οχήματα πάνω στον μπλοκαρισμένο παράδρομο.

«Τι κοιτάς και γελάς; Κλείσε τον δρόμο, όχι τον παράδρομο», φώναζε ένας οδηγός στους αγρότες, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν. Στο σημείο βρέθηκε και εισαγγελέας η οποία εκείνη την ώρα ταξίδευε για ιδιωτικό σκοπό και ζήτησε εξηγήσεις από τους αγρότες.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι πολίτες που έλεγαν στους αγρότες «δεν πειράζει», δείχνοντας κατανόηση και στήριξη στον αγώνα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μια κοπέλα που τους φώναξε «καλό αγώνα παιδιά, κι εγώ μαζί σας είμαι».

«Υλοποιούμε την απόφαση της γενικής συνέλευσης να κλείσουμε τους παραδρόμους από τις τέσσερις έως τις επτά. Πραγματικά, προκλήθηκε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο τις πρώτες στιγμές που κλείσαμε. Εμείς σεβόμενοι τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει ανοίξαμε και αποσυμφορήσαμε την κίνηση.

Από κει και πέρα είναι επιχειρησιακό ζήτημα της αστυνομίας να βοηθήσει να υλοποιήσουμε την απόφασή μας και να στέλνει τα αυτοκίνητα από άλλους δρόμους», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος της Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, για να μετακινηθούν απρόσκοπτα οι εκδρομείς στο διάστημα των εορτών.