Η στιγμή που αστυνομικοί προσάγουν άνδρα με σημαία του Ισραήλ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ένας άνδρας με σημαία του Ισραήλ ακινητοποιήθηκε και προσήχθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Παρασκευής, ενώ είχε προηγηθεί ένταση.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, υπήρξε διαπληκτισμός μεταξύ δύο ατόμων, το ένα εκ των οποίων ακινητοποιήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις του διεθνούς αερολιμένα.

Νεότερες πληροφορίες που επικαλέστηκε ρεπόρτερ της εκπομπής αναφέρουν ότι ο άνδρας βρισκόταν σε σημείο πώλησης συναλλάγματος, όπου γρονθοκόπησε, χωρίς εμφανή αιτία, έναν άλλον άνδρα. Έτσι προσήχθη από τους αστυνομικούς.