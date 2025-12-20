Η στιγμή που η ΕΛΑΣ «μπουκάρει» στο άντρο με τα ναρκωτικά: Πουλούσαν μέχρι και σε σχολεία

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ φέρνει στο φως η ΕΛΑΣ, εξαρθρώνοντας μια εγκληματική οργάνωση που είχε μετατρέψει σχολικά συγκροτήματα και γήπεδα σε «περίπτερα» για ναρκωτικά.



Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι η ενεργή εμπλοκή ανηλίκων, με τις ηλικίες των μελών να ξεκινούν μόλις από τα 15 έτη, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency. Συνολικά συνελήφθησαν 12 άτομα, ανάμεσά τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός.

Παράλληλα, χειροπέδες πέρασαν και σε πέντε γονείς οι αστυνομικοί, για παραμέληση εποπτείας των παιδιών τους.

Ναρκωτικά...στο θρανίο: κατάληψη σε σχολεία η οργάνωση

Η οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν από τον Οκτώβριο σε Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια, λειτουργούσε με όρους μαφίας και «στρατιωτική» δομή.

Η δράση τους δεν είχε φραγμούς. Χαρακτηριστικό του θράσους τους είναι ότι δύο ανήλικα μέλη δεν δίστασαν να μεταφέρουν ναρκωτικά ακόμα και κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Χανιά.

Παράλληλα, διακινούσαν ουσίες μέσα σε γήπεδα την ώρα των αγώνων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 260 «ντιλ» κοκαΐνης και κάνναβης.

Ωστόσο, αυτό που τρομάζει είναι οι εσωτερικοί κανόνες της συμμορίας. Υπήρχε αυστηρή ιεραρχία και σιδηρά πειθαρχία. Όποιος παραβίαζε τους κανόνες, δεν αντιμετώπιζε μόνο χρηματικά πρόστιμα, αλλά και άγρια σωματική βία.

Σε μια ανατριχιαστική περίπτωση, μέλος της οργάνωσης υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, καθώς του έσβησαν αναμμένο τσιγάρο στο χέρι ως τιμωρία.

Ο «εγκέφαλος» της σπείρας χάραζε τη στρατηγική, ενώ ο υπαρχηγός είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κεντρική καβάτζα. Στις έρευνες της Αστυνομίας βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, σχεδόν 5.000 ευρώ μετρητά, ζυγαριές ακριβείας, αλλά και ένα πιστόλι ρέπλικα μαζί με σιδερογροθιά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.