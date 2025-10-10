Επίθεση με πιρούνι στην έγκυο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον δράστη μεθυσμένο

Βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, δίνει ενδείξεις ότι ο άντρας που επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, λίγα λεπτά πριν τραυματίσει σοβαρά την 37χρονη στο Ψυχικό.

Ο σεσημασμένος 43χρονος δράστης, είχε στον όνομά του βαρύ ποινικό μητρώο, με δώδεκα συλλήψεις και ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που ξεκινάει από το 2012.

Μεταξύ αυτών, για σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας με την τελευταία το 2025 για επικίνδυνη οδήγηση.

Επίθεση με πιρούνι: Αποφυλακίστηκε και βγήκε «παγανιά»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό της βίαιης επίθεσης στη σύζυγό του, σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ο 43χρονος βγήκε από τη φυλακή.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι το ίδιο βράδυ ακούσαμε τα ουρλιαχτά της, καλέσαμε την αστυνομία, έλεγε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται και για αυτό καλέσαμε την αστυνομία».