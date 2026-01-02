Η τάση του καιρού για το πρώτο μισό του Ιανουαρίου: Πού θα κινηθεί η θερμοκρασία

Με ήπιες θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάλυσή του, η «εικόνα που προκύπτει δεν παραπέμπει σε βαρύ χειμώνα, αλλά σε μια τυπική χειμερινή κυκλοφορία χαμηλής έντασης, με διαταραχές που περνούν χωρίς να αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα».

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού το επόμενο διήμερο και ο υδράργυρος σε πολλές περιοχές θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

🎯ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 15ΗΜΕΡΟ

✅Με ήπιες θερμοκρασίες και διαδοχικές, αλλά όχι έντονες, εναλλαγές στον υετό φαίνεται να κυλά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία μέσης διάρκειας του Ευρωπαικού… pic.twitter.com/WSx0ck9igb — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 2, 2026

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές κυρίως στα δυτικά, στη Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά.

Τη Δευτέρα (04/01) νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές με βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Την Τρίτη των Θεοφανείων, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.

Παράλληλα θα ευνοηθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Η τάση για τον καιρό μέχρι 12 Ιανουαρίου

Κατά την εβδομάδα 5 έως 12 Ιανουαρίου, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινούνται πάνω από τις κλιματικές τιμές της εποχής, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας καθώς και στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Την ίδια περίοδο, ο υετός παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, ιδίως στο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική ηπειρωτική χώρα και κατά τόπους στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται ωστόσο για εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας.

Στο διάστημα 12 έως 19 Ιανουαρίου, το προγνωστικό μοτίβο αλλάζει σταδιακά. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις περιορίζονται και η χώρα περνά σε πιο ουδέτερες συνθήκες, κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Παρά τη μικρή κάμψη, δεν διακρίνεται αξιόλογη ψυχρή εισβολή αλλά ούτε και νέα θερμική έξαρση.