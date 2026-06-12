«Η θάλασσα μαδάει κοτόπουλο»: Τι σημαίνει το ρητό που πέταξε αυτός ο «φιλόσοφος» της ξαπλώστρας

Ένα απόκομμα απόκρυφης λαϊκής σοφίας μοιράστηκε σήμερα ένας λουόμενος στην παραλία του Αλίμου, όταν η ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ τον πλησίασε, ρωτώντας τον για το μπανάκι του στη θάλασσα.
Το συνεργείο του καναλιού είχε βρεθεί από νωρίς στη λαοφιλή παραλία, όταν το μάτι της δημοσιογράφου έπεσε ίσως στην κορυφαία φυσιογνωμία της ημέρας. Πίνοντας αμέριμνος το καφεδάκι του και με συντροφιά το ραδιοφωνάκι του, ένας συνταξιούχος με κώμη «Λούσιους Μαλφόι» και κορμοστασιά παλαίμαχου τζουντόκα, πήρε το μικρόφωνο.
Τάδε έφη: «Από 07.30 είμαστε εδώ, 10.30 φεύγουμε. Πολύ ωραία η θάλασσα σήμερα, μαδάει κοτόπουλο, να το ξέρετε, πολύ ζεστή. Σε λίγο θα φύγουμε, αλλά αύριο πάλι εδώ».
«Η θάλασσα μαδάει κοτόπουλο» - Τι σημαίνει το ρητό
Προφανώς και η ανεπανάληπτη ατάκα του κυρίου θα σήκωσε μερικά βλέφαρα, οπότε μας ανάδευσε και εμάς την περιέργεια. Απ' ό,τι φαίνεται χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη θάλασσα, και συγκεκριμένα την εμπειρία του μπάνιου, όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες.
Για παράδειγμα, όταν τα νερά είναι πολύ κρύα, πολύ ζεστά, ή πολύ κυματισμένα.
Όσο για την καταγωγή της φράσης, εκεί μας πιάνετε αδιάβαστους. ΑΗ φυσική από την άλλη, μας λέει ότι τα κοτόπουλα συνήθως επιπλέουν στο νερό.
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