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Η «θεωρία της πλαστικής σακούλας» εξηγεί γιατί οι chill άνδρες κουράζουν

Plastic Bag Theory ή αλλιώς μάθε γιατί ο υπερβολικά «chill» άνδρας μπορεί να κρύβει έλλειψη προσπάθειας στη σχέση.

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Newsroom
τσακωμος ζευγαρι
Shutterstock
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Στην αρχή μοιάζει με τον ιδανικό σύντροφο. Δεν ζηλεύει, δεν κάνει σκηνές, δεν απαιτεί να γνωρίζει κάθε σου κίνηση και δείχνει να αποφεύγει τα περιττά δράματα. Είναι ο «χαλαρός» άνδρας που απαντά πάντα «ό,τι θέλεις εσύ» και αφήνει τη σχέση να προχωρά χωρίς πίεση. Μόνο που κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσεις να αναρωτιέσαι: είναι πραγματικά χαλαρός ή απλώς δεν προσπαθεί;

Κάπου εδώ έρχεται η λεγόμενη “Plastic Bag Theory”, μια νέα θεωρία για τις σχέσεις που έχει γίνει viral στα social media. Η βασική της ιδέα είναι αρκετά απλή: κάποιοι άνδρες δεν είναι low-maintenance. Είναι απλώς low-effort.

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