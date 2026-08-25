Η «θεωρία της πλαστικής σακούλας» εξηγεί γιατί οι chill άνδρες κουράζουν

Στην αρχή μοιάζει με τον ιδανικό σύντροφο. Δεν ζηλεύει, δεν κάνει σκηνές, δεν απαιτεί να γνωρίζει κάθε σου κίνηση και δείχνει να αποφεύγει τα περιττά δράματα. Είναι ο «χαλαρός» άνδρας που απαντά πάντα «ό,τι θέλεις εσύ» και αφήνει τη σχέση να προχωρά χωρίς πίεση. Μόνο που κάποια στιγμή μπορεί να αρχίσεις να αναρωτιέσαι: είναι πραγματικά χαλαρός ή απλώς δεν προσπαθεί;
Κάπου εδώ έρχεται η λεγόμενη “Plastic Bag Theory”, μια νέα θεωρία για τις σχέσεις που έχει γίνει viral στα social media. Η βασική της ιδέα είναι αρκετά απλή: κάποιοι άνδρες δεν είναι low-maintenance. Είναι απλώς low-effort.
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