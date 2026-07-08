Ιατρικό περιστατικό σε συρμό του μετρό: Καθυστερήσεις στη γραμμή 3 προς Αεροδρόμιο

Ιατρικό περιστατικό καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα (7/8) σε συρμό του μετρό στη Γραμμή 3 (μπλε) με καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς Δουκίσης Πλακεντίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader, νωρίτερα το πρωί, επιβάτης αντιμετώπισε ιατρικής φύσης πρόβλημα, με τον συρμό προς Δουκίσσης Πλακεντίας/Αεροδρόμιο να σταματά για να παρασχεθεί η απαρίτητη βοήθεια, ενώ η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε σχετικά από τα μεγάφωνα.
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